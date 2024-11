Meteo, quanto durerà l’ondata di freddo e neve: le previsioni di Giuliacci

Previsioni meteo Giuliacci. L’inverno è ufficialmente arrivato nel nostro paese. In questi giorni, una perturbazione proveniente dall’Europa Centrale ha portato vento, pioggia e temperature rigide in Italia. Il colonnello Mario Giuliacci nelle sue previsioni ha svelato quanto durerà il freddo nel nostro paese. (Continua…)

Vento e pioggia in Italia

La perturbazione che nei giorni scorsi ha colpito l’Europa Centrale è arrivata anche in Italia. Ieri è stata una giornata critica con vento forte fino a 126 km/h e pioggia su gran parte della penisola. In Toscana e Liguria le onda hanno raggiunto addirittura otto metri di altezza. L’allerta meteo proseguirà nei prossimi giorni con le temperature che si abbasseranno ulteriormente. È l’effetto di una nuova ondata di freddo che ha colpito la nostra penisola, ma ai microfoni di Fanpage.it il colonnello Mario Giuliacci ha svelato quanto durerà. Presto, infatti, le temperature in Italia torneranno a rialzarsi, ma per il momento gli italiani dovranno stringere i denti. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)