Mario Giuliacci, arriva la sentenza definitiva: quando finisce il caldo

Previsioni meteo Giuliacci prossimi giorni. Gli italiani si apprestano a salutare definitivamente l’estate. La bella stagione è iniziata un po’ tardi, verso inizio luglio, ed è terminata con largo ritardo. Siamo nel mese di ottobre, infatti, e le temperature sono insolitamente alte. Nei prossimi giorni però, come rivela il famoso meteorologo Mario Giuliacci, arriverà definitivamente l’autunno con piogge e calo delle temperature. (Continua…)

Previsioni meteo Giuliacci prossimi giorni

L’estate quest’anno è stata piuttosto lunga. Basti pensare che siamo quasi a metà ottobre e splende ancora il sole su tutta la penisola. Le temperature sono insolitamente alte e in alcune città del sud sono addirittura aperti i lidi. L’estate, però, ha le ore contate. Nei prossimi giorni, infatti, arriverà l’autunno. Ad annunciarlo è il colonnello Mario Giuliacci. Attenzione dunque alle previsioni per il prossimo weekend. Cambierà tutto in Italia e in Europa. Il nostro paese si prepara ad accogliere l’autunno. (Continua…)

Le previsioni per il weekend

Sul proprio sito, il colonnello Mario Giuliacci ha annunciato che tutto cambierà a partire dal prossimo weekend. “Dopo la lunghissima fase di caldo anomalo che ci sta continuando ad accompagnare in questi giorni, il vasto promontorio alto pressorio inizierà a perdere la sua forza”, scrive Giuliacci. A partire dalla giornata di sabato 14 ottobre “correnti atlantiche inizieranno a ridurre la vasta area di alta pressione di origine sub-tropicale”. Ci saranno dunque piogge sulle Alpi e in Liguria e un aumento della nuvolosità sulle regioni del Centro-Nord. Al Sud e sulle due isole, invece, dovranno ancora attendere, nel weekend le temperature saranno ancora alte. (Continua…)

Le previsioni per la prossima settimana

Un decisivo cambiamento in tutta la penisola si avrà sicuramente all’inizio della settimana prossima, quando pioverà anche al Sud e sulle isole. “Una vasta perturbazione scenderà dal Nord Europa e potrebbe dirigersi verso il bacino del Mediterraneo”, conclude Mario Giuliacci. L’estate, come già detto, ha le ore contate e l’autunno sta per arrivare definitivamente.