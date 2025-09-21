Potenza-Picerno: statistiche, tendenze e quote aggiornate

La Serie C si prepara a vivere uno dei suoi match più interessanti domenica 21 settembre alle ore 17:00, quando allo stadio Viviani andrà in scena la sfida tra Potenza e Picerno per il girone C. Entrambe le squadre si presentano a questo appuntamento con l’obiettivo di dare continuità al proprio cammino, dopo un inizio di stagione caratterizzato da risultati altalenanti e un gioco veloce che promette spettacolo e gol.

Potenza e Picerno: calcio offensivo e voglia di riscatto

Il confronto tra Potenza e Picerno vede protagoniste due formazioni che hanno dimostrato, nelle prime giornate, capacità offensive ma anche qualche incertezza in fase difensiva. Attualmente, il Potenza occupa la nona posizione in classifica, mentre il Picerno segue a ruota al decimo posto. Il bilancio degli ospiti parla di una vittoria, due pareggi e una sconfitta, mentre i padroni di casa contano otto gol realizzati e altrettanti subiti; il Picerno ha segnato sette volte e subito lo stesso numero di reti.

Sotto la guida di Pietro De Giorgio, il Potenza ha mostrato una certa stabilità: nelle ultime cinque partite sono arrivate due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Tuttavia, la squadra fatica a imporsi tra le mura amiche, come testimoniano i due pareggi nelle prime due gare casalinghe. Il Picerno di Claudio De Luca invece, pur avendo avuto un avvio altalenante, ha raccolto risultati positivi in trasferta con una vittoria e un pareggio lontano da casa.

Statistica a confronto: rendimento recente e precedenti

Entrambe le squadre partono da una situazione di equilibrio, ma alcuni dati possono offrire spunti di analisi interessanti:

Potenza : 2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta nelle ultime 5 gare.

: 2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta nelle ultime 5 gare. Picerno : in trasferta ha raccolto 1 vittoria e 1 pareggio nelle prime due uscite.

: in trasferta ha raccolto 1 vittoria e 1 pareggio nelle prime due uscite. Reti segnate/subite ( Potenza ): 8 realizzate, 8 incassate.

): 8 realizzate, 8 incassate. Reti segnate/subite (Picerno): 7 realizzate, 7 subite.

Questi numeri evidenziano la tendenza di entrambe le formazioni a segnare con regolarità, ma anche a concedere spazio agli avversari. Gli scontri diretti recenti hanno spesso offerto partite combattute e con diversi gol, lasciando presagire un incontro aperto a ogni risultato.

Quote principali: equilibrio tra le due squadre

Le principali piattaforme di betting propongono quote piuttosto equilibrate per questa sfida. Il pareggio appare tra gli esiti più probabili secondo i bookmaker, vista la similitudine nei dati e nelle performance recenti. Le quote sulla vittoria della squadra di casa o degli ospiti oscillano su valori simili, riflettendo l’incertezza che circonda l’esito del match.

Un altro mercato interessante è quello dei gol: considerando che sia Potenza che Picerno hanno segnato e subito reti con frequenza, le quote relative all'”Over 2.5″ e al “Goal/Goal” (entrambe le squadre a segno) risultano particolarmente attenzionate dagli operatori. L’attesa è quella di una partita vivace, in cui le occasioni non dovrebbero mancare.

Curiosità numeriche e tendenze: gol e spettacolo al Viviani

Alcune statistiche specifiche meritano attenzione:

Il Potenza non ha ancora ottenuto una vittoria casalinga in stagione, collezionando due pareggi su due.

non ha ancora ottenuto una vittoria casalinga in stagione, collezionando due pareggi su due. Il Picerno ha dimostrato solidità in trasferta, restando imbattuto lontano da casa.

ha dimostrato solidità in trasferta, restando imbattuto lontano da casa. Entrambe le squadre hanno una differenza reti in perfetto equilibrio.

Le medie gol segnate/subite sono tra le più alte del girone.

Queste tendenze lasciano presagire un confronto giocato a viso aperto, in cui la ricerca del risultato pieno potrebbe favorire nuove reti e spettacolo per gli spettatori.

In conclusione, Potenza e Picerno si affrontano in un match dal pronostico incerto e dal potenziale spettacolare. Le statistiche mostrano un equilibrio sostanziale, sia nei risultati che nei numeri offensivi e difensivi, suggerendo che la sfida del Viviani potrebbe essere decisa da episodi e dettagli. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di Serie C e per chi cerca dati e curiosità sulle quote aggiornate.