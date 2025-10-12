Potenza-Latina: Statistiche, Quote e Numeri Chiave Serie C

La nona giornata del girone C di Serie C propone un confronto interessante tra Potenza e Latina, in programma domenica 12 ottobre 2025 alle ore 14:30 presso lo Stadio Alfredo Viviani di Potenza. Entrambe le formazioni sono impegnate nella rincorsa ai playoff e si trovano a ridosso delle prime posizioni, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza in zona promozione.

Scontro tra squadre in cerca di continuità e playoff

La partita tra Potenza e Latina rappresenta un punto di svolta per entrambe le squadre, che si presentano con una classifica molto simile e l’ambizione di restare agganciate al treno playoff. I padroni di casa hanno ottenuto finora 12 punti, frutto di tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte. L’ultimo risultato li ha visti protagonisti di un pareggio esterno 2-2 contro l’Altamura, con una rimonta subita nei minuti finali. Dall’altra parte, il Latina ha conquistato 11 punti con tre successi, due pareggi e tre sconfitte, arrivando da una vittoria di prestigio contro il Benevento (1-0) grazie alla rete di Ekuban. Il confronto diretto, pur essendo ancora nelle fasi iniziali del campionato, potrebbe già rivelarsi determinante per la corsa ai playoff, soprattutto per la possibilità di allontanare una potenziale concorrente.

Statistiche comparative: rendimento e precedenti delle squadre

Analizzando il percorso delle due squadre:

Potenza : 12 punti in classifica (3 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte)

: 12 punti in classifica (3 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte) Latina: 11 punti in classifica (3 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte)

Il Potenza ha dimostrato una certa solidità in casa, dove spesso riesce a esprimere il meglio del proprio gioco. Il Latina, invece, ha evidenziato una certa discontinuità, alternando ottime prestazioni, come quella contro il Benevento, a partite più complicate. Gli scontri diretti delle passate stagioni sono spesso stati equilibrati, con risultati mai scontati e partite caratterizzate da grande equilibrio tattico.

Statistiche comparative: analisi delle formazioni e dei protagonisti

Per la partita, il Potenza dovrebbe schierarsi con il modulo 4-3-3, affidando la porta al capitano Alastra e puntando su una difesa composta da Novella, Riggio, Camigliano e Rocchetti. A centrocampo, Siatounis, Felippe e Castorani dovrebbero essere i titolari, mentre in attacco il tridente formato da Petrungaro, D’Auria e Selleri promette vivacità offensiva.

Il Latina di Alessandro Bruno dovrebbe optare per il 3-5-2, con Parodi, Calabrese e Marenco in difesa davanti a Mastrantonio. Sulle fasce agiscono Ercolano e Porro, mentre il centrocampo è affidato a Ciko, Riccardi ed Hergheligiu. In attacco la coppia Ekuban e Parigi può rappresentare un’insidia per la retroguardia avversaria.

Quote principali e confronto con i bookmaker

Le quote dei bookmaker, in particolare quelle di Snai, delineano un quadro che vede il Potenza favorito per la vittoria. Il successo dei lucani è quotato a 1,75, segno di una fiducia significativa nelle capacità della squadra di casa. L’eventuale vittoria esterna del Latina viene proposta a 3,90, mentre il pareggio è quotato a 3,50. Queste valutazioni suggeriscono che il fattore campo e la forma recente pesano nel giudizio degli operatori, ma anche che il Latina potrebbe rappresentare un’avversaria ostica.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche

Osservando i dati più recenti, si notano alcune tendenze interessanti:

Il Potenza ha spesso segnato nelle partite casalinghe, mantenendo una buona media realizzativa.

ha spesso segnato nelle partite casalinghe, mantenendo una buona media realizzativa. Il Latina ha mostrato la capacità di ottenere risultati importanti contro squadre di vertice, come dimostra la vittoria contro il Benevento .

ha mostrato la capacità di ottenere risultati importanti contro squadre di vertice, come dimostra la vittoria contro il . Le ultime partite tra le due squadre sono state spesso caratterizzate da risultati equilibrati e pochi gol.

Il confronto tra Potenza e Latina si preannuncia dunque equilibrato, con entrambe le compagini motivate a ottenere punti preziosi nella corsa playoff. Le statistiche e le quote dei bookmaker confermano un leggero favore per i padroni di casa, ma la partita resta aperta a ogni risultato, come spesso accade in questa fase della stagione.