Porto Viro-Lagonegro: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Domenica 18:00, al Palasport di Porto Viro (Rovigo), andrà in scena il quarto turno della Serie A2 Credem Banca di volley maschile. I padroni di casa della Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro ricevono la Rinascita Volley Lagonegro in una sfida che si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre desiderose di punti per risalire la classifica dopo un avvio di stagione caratterizzato da risultati altalenanti. Sia Porto Viro che Lagonegro sono reduci da una sola vittoria e due sconfitte nelle prime tre giornate, e cercano conferme sul parquet veneto.

Due squadre in costruzione: Porto Viro e Lagonegro si affrontano a pari punti

Il confronto tra Porto Viro e Lagonegro mette di fronte due formazioni che stanno ancora cercando la propria identità in questa fase iniziale del campionato. Entrambe hanno raccolto gli stessi punti (3) grazie a una vittoria e due sconfitte, e condividono una certa discontinuità di rendimento. Lagonegro ha esordito con una vittoria sulla Campi Reali Cantù il 26 ottobre, ma ha poi subito due battute d’arresto, l’ultima delle quali contro la forte Gruppo Consoli Sferc Brescia. Porto Viro, invece, dopo le sconfitte con Ravenna (3-2) e Pineto (3-0), ha trovato il primo successo stagionale nel match della scorsa settimana, sempre contro Cantù, in un tiratissimo tie-break.

Entrambe le squadre sono guidate da allenatori con idee ben precise: Waldo Kantor per Lagonegro e Daniele Moretti per Porto Viro.

In questa fase della stagione, la forma fisica e mentale è in crescita per entrambe, come sottolineato dagli staff tecnici.

Le rose registrano qualche assenza, come quella di Aleksandar Andonovic in casa Lagonegro, ma anche ritorni importanti: Stefano Armenante e Andrea Pegoraro saranno nuovamente disponibili.

Analisi delle statistiche: equilibrio nei precedenti e roster di qualità

La storia dei confronti diretti tra Porto Viro e Lagonegro in Serie A2 mostra un equilibrio assoluto: quattro scontri diretti, con due vittorie per parte. I successi di Lagonegro sono datati 10 ottobre 2021 (3-1 in trasferta) e 2 gennaio 2022 a Villa d’Agri. Numerosi sono i protagonisti di rilievo nelle due squadre, a partire dagli opposti: da una parte il giovane Diego Cantagalli, a cui mancano solo tre attacchi vincenti per quota 2000 in carriera, dall’altra il campione del mondo 2022 Giulio Pinali, che con tre punti taglierà il traguardo dei 1000 in regular season.

Porto Viro può contare sull’esperienza del capitano Matteo Sperandio (settima stagione in rosa) e su atleti come Nicola Zonta (ex SuperLega ).

Porto Viro può contare sull'esperienza del capitano Matteo Sperandio (settima stagione in rosa) e su atleti come Nicola Zonta (ex SuperLega). Tra i biancorossi spicca anche Lorenzo Sperotto, che dopo le 230 presenze in Serie A è vicino ai 100 ace.

Nei roster figurano anche giovani talenti come Lorenzo Magliano, medaglia d'argento ai Mondiali U21.

Le quote principali e la percezione dell’equilibrio nei mercati

Sebbene le quote dei bookmakers non siano menzionate in dettaglio negli articoli originali, l’analisi dei dati e dell’andamento delle squadre suggerisce un equilibrio anche nei mercati delle scommesse. Gli operatori solitamente offrono quote molto simili in queste sfide tra formazioni dal rendimento analogo e con precedenti in perfetta parità. La variabilità è accentuata dalla fase ancora di rodaggio delle compagini, che alternano risultati positivi e negativi.

Le quote per la vittoria di Porto Viro e Lagonegro potrebbero essere vicine, riflettendo l’incertezza dell’esito.

Possibile attenzione anche ai mercati del tie-break, visto che entrambe le squadre hanno già giocato partite concluse al quinto set.

Le statistiche individuali dei bomber come Cantagalli e Pinali potrebbero rendere interessanti i mercati relativi ai punti personali.

Curiosità numeriche e tendenze: record e traguardi a portata

Oltre all’equilibrio nei precedenti, la sfida di domenica presenta diversi spunti numerici degni di nota. Da segnalare la corsa ai traguardi personali per alcuni protagonisti:

Diego Cantagalli (Lagonegro): a tre attacchi vincenti dai 2000 in carriera.

(Lagonegro): a tre attacchi vincenti dai 2000 in carriera. Giulio Pinali (Porto Viro): a tre punti dai 1000 in regular season.

(Porto Viro): a tre punti dai 1000 in regular season. Lorenzo Sperotto (Lagonegro): a cinque ace dai 100 in Serie A.

Questi dati non solo testimoniano la qualità dei giocatori coinvolti, ma offrono anche motivazioni aggiuntive per seguire da vicino la partita, trasmessa in diretta su DAZN Italia.

In sintesi, Porto Viro e Lagonegro arrivano all’appuntamento con motivazioni simili e la voglia di invertire la rotta. I numeri confermano l’equilibrio e suggeriscono una sfida aperta, con spunti statistici e individuali che potrebbero fare la differenza.