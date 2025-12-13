Home | Pontedera-Samb: statistiche e quote tra crisi e riscatto

Domenica 14 dicembre alle ore 14:30, allo stadio di Pontedera, si disputerà un incontro che potrebbe risultare determinante per il prosieguo del campionato di Serie C. I padroni di casa affronteranno la Samb in una gara in cui entrambe le squadre sono chiamate a dare risposte importanti, sia in termini di classifica che di rendimento. La partita rappresenta un crocevia per i toscani, attualmente penultimi, e per gli ospiti, a caccia di riscatto dopo un periodo negativo.

Analisi dell’evento: una sfida dal peso specifico elevato

La sfida tra Pontedera e Samb si inserisce in una fase delicata della stagione. I toscani, guidati da mister Banchieri, occupano la penultima posizione con soli 12 punti raccolti in 16 partite, frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e ben 10 sconfitte. Il dato più rilevante riguarda la difesa: con 29 reti incassate, il Pontedera detiene il poco invidiabile primato della peggior retroguardia del girone. Sul fronte offensivo, il rendimento non è migliore: appena 11 gol realizzati, che rendono l’attacco il secondo meno prolifico.

I marchigiani della Samb, reduci da un turno di riposo, vedono in questa trasferta l’occasione per interrompere la serie negativa e ritrovare il sorriso, dopo che l’ultimo successo risale allo scorso 4 ottobre. La posta in palio è alta per entrambe le compagini: il Pontedera necessita di punti per allontanare la zona playout, mentre la Samb cerca di invertire la tendenza e placare il malcontento dei propri sostenitori.

Statistiche a confronto: difesa fragile e attacco in difficoltà

I numeri della stagione mettono in evidenza alcune criticità e tendenze interessanti:

Pontedera : 12 punti in 16 gare (3 vittorie, 3 pareggi, 10 sconfitte)

: 12 punti in 16 gare (3 vittorie, 3 pareggi, 10 sconfitte) Gol segnati: 11 (secondo peggior attacco del campionato)

Gol subiti: 29 (peggior difesa del girone)

Modulo preferito: 4-2-3-1

Capocannoniere: l’ala Vitali con 4 reti

Il Pontedera basa il proprio gioco su ripartenze rapide, sfruttando in particolare il lato sinistro e le iniziative di Vitali. Tuttavia, la squadra si mostra spesso disorganizzata e sbilanciata, lasciando ampi spazi agli avversari. L’assetto tattico, volto ad attendere e colpire in transizione, è penalizzato dalla scarsa compattezza, come confermato dal numero di gol incassati. La Samb, dal canto suo, dovrà approfittare di queste lacune difensive per cercare di tornare alla vittoria.

Quote principali e panoramica dei mercati disponibili

Anche se le quote aggiornate dei principali bookmakers non sono state specificate nei dati forniti, l’analisi delle statistiche suggerisce che gli operatori potrebbero considerare il Pontedera come sfavorito, viste le difficoltà difensive e la bassa produttività offensiva. Solitamente, in casi simili, le quote per la vittoria degli ospiti (in questo caso la Samb) risultano leggermente più basse rispetto a quelle dei padroni di casa, mentre il pareggio viene quotato in modo intermedio.

Vittoria Pontedera : quota alta (sfavoriti)

: quota alta (sfavoriti) Pareggio: quota intermedia

Vittoria Samb: quota più bassa tra le opzioni

Inoltre, considerato il numero elevato di gol subiti dai toscani, potrebbero essere particolarmente “appetibili” i mercati relativi al numero di reti totali (over/under) e le opzioni “entrambe le squadre segnano”.

Curiosità e tendenze numeriche della stagione

Analizzando i dati più significativi, emergono alcune tendenze da tenere d’occhio:

Il Pontedera ha la peggior difesa del campionato: 29 reti subite in 16 partite.

ha la peggior difesa del campionato: 29 reti subite in 16 partite. La squadra toscana fatica ad essere pericolosa in attacco, con soli 11 gol fatti.

Il gioco si sviluppa prevalentemente sulla fascia sinistra, dove opera il miglior marcatore Vitali .

. La Samb non vince dal 4 ottobre e vede nella gara di Pontedera una preziosa occasione per riscattarsi.

non vince dal 4 ottobre e vede nella gara di una preziosa occasione per riscattarsi. Il presidente del Pontedera ha invitato tutte le società sportive locali allo stadio per creare un clima positivo.

La gara tra Pontedera e Samb si preannuncia significativa sia per la classifica che per il morale delle due formazioni. Le statistiche mettono in luce le difficoltà difensive dei toscani e la necessità, per i marchigiani, di tornare al successo. Sarà interessante vedere se le tendenze numeriche della stagione verranno confermate anche in questa occasione.