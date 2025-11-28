Pontedera-Carpi: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Pontedera e Carpi si sfidano domenica 30 novembre alle ore 17:30 allo stadio Mannucci, in una gara valida per la 16ª giornata del Girone B di Serie C. L’appuntamento rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre, che cercano punti preziosi per il proprio cammino stagionale. Il match non solo mette in palio tre punti pesanti, ma offre anche l’occasione per analizzare statistiche, dati e le principali quote dei bookmaker.

Il ritorno del Pontedera davanti al proprio pubblico

La partita di domenica segna il ritorno del Pontedera tra le mura amiche del Mannucci, dove la squadra allenata da Menichini ha spesso saputo esprimere ritmo e organizzazione. I granata puntano su una solida identità tattica, valorizzando la compattezza difensiva e le rapide ripartenze. La formazione toscana arriva alla sfida con la consapevolezza di poter dare continuità ai risultati positivi costruiti finora in casa, mentre il Carpi si presenta a questo appuntamento cercando riscatto e stabilità dopo qualche risultato altalenante. La posta in palio è alta: un successo permetterebbe a una delle due squadre di rilanciarsi nelle zone alte della classifica, aumentando la fiducia in vista del prosieguo della stagione.

Statistiche comparative: andamento recente e precedenti

L’analisi dei dati evidenzia alcune tendenze interessanti per entrambe le squadre:

Pontedera : solida in casa, spesso efficace nel mantenere il vantaggio maturato nei primi tempi.

: solida in casa, spesso efficace nel mantenere il vantaggio maturato nei primi tempi. Carpi: squadra capace di realizzare reti sia in trasferta che in casa, ma talvolta vulnerabile contro avversari organizzati.

Storicamente, gli scontri diretti tra Pontedera e Carpi hanno regalato partite combattute e con punteggi non elevati. Nell’ultimo ciclo di incontri si è assistito a grande equilibrio, con la tendenza a gare decise da episodi o giocate individuali. Nei precedenti più recenti:

Prevale un bilancio di pareggi e vittorie casalinghe.

La media gol resta contenuta, con le difese spesso protagoniste.

Quote principali dei bookmaker per Pontedera-Carpi

Le principali agenzie di scommesse propongono quote che riflettono l’equilibrio della sfida. I mercati più seguiti sono:

Esito Finale Quota Vittoria Pontedera Tra 2.40 e 2.60 Pareggio Tra 3.00 e 3.20 Vittoria Carpi Tra 2.80 e 3.00

Le differenze tra le quote delle due squadre confermano quanto questa partita sia considerata aperta dagli operatori. Anche il mercato dei gol riflette un’attesa per una gara equilibrata, con l’opzione “Under 2.5 Gol” leggermente favorita rispetto all’“Over”.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche della sfida

Alcuni dati interessanti emergono dall’analisi delle statistiche più recenti:

Pontedera ha mantenuto la porta inviolata in oltre la metà delle partite casalinghe giocate finora.

ha mantenuto la porta inviolata in oltre la metà delle partite casalinghe giocate finora. Carpi ha segnato almeno una rete in tutte le ultime trasferte.

ha segnato almeno una rete in tutte le ultime trasferte. La media reti complessiva nei precedenti scontri diretti è inferiore a 2 gol a partita.

Entrambe le squadre presentano una buona percentuale di realizzazione su calcio piazzato.

Questi elementi contribuiscono a delineare una partita potenzialmente bloccata, in cui l’attenzione ai particolari potrà fare la differenza.

In sintesi, la sfida tra Pontedera e Carpi si preannuncia come un confronto delicato e ricco di spunti statistici. Le quote dei bookmaker e i numeri raccolti finora suggeriscono un incontro equilibrato, dove il fattore campo e l’organizzazione tattica potrebbero risultare determinanti per l’esito finale.