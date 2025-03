Playoff Nations League, Germania-Italia: le scelte del Ct Luciano Spalletti

La sfida decisiva tra Germania e Italia, valida per il ritorno dei Playoff di UEFA Nations League 2024-25, è in programma domenica 23 marzo alle ore 20:45. Teatro della partita sarà il Signal Iduna Park (Westfalenstadion) di Dortmund, uno degli impianti più caldi e suggestivi del panorama europeo.

Italia chiamata all’impresa: servono i tre punti per le Final Four

Dopo il ko in rimonta subito all’andata a San Siro (1-2), la Nazionale di Luciano Spalletti è chiamata a una prestazione di alto livello per ribaltare il risultato e conquistare la qualificazione alle Final Four della competizione. Un obiettivo ambizioso, ma fondamentale per dare continuità ai progressi della squadra e centrare la terza semifinale consecutiva in Nations League, dopo quelle del 2020-21 e del 2022-23, entrambe perse contro la Spagna con il punteggio di 1-2.

Per riuscire nell’impresa, l’Italia dovrà migliorare sotto diversi aspetti rispetto alla gara di Milano. In particolare, sarà fondamentale capitalizzare meglio le occasioni da gol, evitando gli sprechi che hanno caratterizzato il match d’andata. Inoltre, la squadra dovrà lavorare con maggiore attenzione in fase difensiva, specialmente sui calci da fermo, situazione in cui la Germania ha dimostrato di essere letale.

Germania favorita, ma occhio agli Azzurri

La formazione di Julian Nagelsmann, forte del vantaggio conquistato in Italia, potrà contare su un fattore campo importante: il Signal Iduna Park è noto per la sua atmosfera infuocata, con il famoso “Muro Giallo” pronto a sostenere la Mannschaft. Tuttavia, la storia insegna che gli Azzurri non temono le sfide difficili e spesso si esaltano nei momenti di maggiore pressione.

Riuscirà l’Italia a ribaltare il risultato e conquistare un posto tra le migliori quattro squadre d’Europa? L’appuntamento è fissato per domenica sera a Dortmund, con una sfida che si preannuncia elettrizzante.

Le scelte di Luciano Spalletti

Per la secondo sfida con la Germania nell’infuocato catino di Dortmund il Ct Luciano Spalletti dovrebbe conferma 8 su 11 degli azzurri scesi in campo nella prima sfida a San Siro. In difesa, che è stato l’anello debole della catena azzurra, ci sarà la novità Buongiorno al centro con Bastoni che scivolerà nella sua più congeniale posizione di braccetto sinistro: non è una scelta tecnica l’esclusione di Calafiori, vittima di un infortunio muscolare proprio durante il match di andata.

A centrocampo la vera novità è Samuele Ricci nel ruolo di play al posto di un Rovella apparso in affanno nella prima uscita contro il veloce centrocampo tedesco; al suo fianco confermatissimi Barella e Tonali, così come sulle fasce Politano e Udogie. In avanti altra novità, ci sarà Maldini e non Raspadori ad affiancare Kean, in un 3-5-1-1 che potrebbe dare un tocco di imprevedibilità in più.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Gross, Goretzka; Amiri, Musiala, Sané; Burkartd. All. Nagelsmann.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini; Kean. All. Spalletti.

