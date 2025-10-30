Pisa-Lazio: statistiche e quote aggiornate per la Serie A

Pisa e Lazio si sfideranno per la 9^ giornata di Serie A 2025-26 giovedì 30 ottobre alle ore 20:45 presso l’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa. La sfida vede i padroni di casa impegnati nella rincorsa alla salvezza, mentre i biancocelesti puntano a risalire la classifica dopo un avvio altalenante. L’incontro si preannuncia interessante anche sotto il profilo delle statistiche e dei dati sulle due squadre, che offrono spunti utili sia agli appassionati di calcio sia a chi segue l’andamento delle quote dei bookmakers.

Analisi statistica: Pisa in difficoltà, Lazio in crescita nelle ultime giornate

La situazione di classifica e le performance recenti offrono un quadro chiaro dei diversi momenti che vivono Pisa e Lazio. I nerazzurri occupano la 18ª posizione con 4 punti, frutto di 4 pareggi e 4 sconfitte, con un bilancio reti di 5 gol segnati e 12 subiti. La Lazio si trova in 12ª posizione, a quota 11 punti, grazie a 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte con 11 reti all’attivo e 7 subite.

Pisa nelle ultime cinque giornate ha raccolto tre punti, mostrando difficoltà soprattutto in fase difensiva.

nelle ultime cinque giornate ha raccolto tre punti, mostrando difficoltà soprattutto in fase difensiva. Lazio, al contrario, sembra in ripresa: otto punti conquistati nelle ultime cinque partite, con un rendimento in miglioramento sia in fase realizzativa sia nella solidità difensiva.

Le ultime partite evidenziano inoltre un Pisa che fatica a trovare la via del gol e una Lazio capace di mantenere la porta inviolata in più di un’occasione. Tra i risultati più recenti spiccano il pareggio a reti bianche tra Pisa e Fiorentina e la vittoria esterna della Lazio contro il Genoa per 3-0. Questi dati sottolineano i diversi momenti di forma delle due squadre alla vigilia della sfida.

I precedenti e le statistiche comparative tra le due squadre

La storia degli scontri diretti tra Pisa e Lazio in Serie A racconta di un trend favorevole ai biancocelesti, che non perdono contro i nerazzurri da cinque gare consecutive. Negli ultimi incroci, la Lazio è riuscita a mantenere la porta inviolata per tre volte di fila, confermando una delle migliori serie difensive della propria storia recente contro il Pisa.

Ultimi 5 incontri Pisa Lazio Vittorie 0 3 Pareggi 2 2 Sconfitte 3 0

Il Pisa non segna in casa nelle prime quattro gare stagionali, dato insolito nell’era dei tre punti.

non segna in casa nelle prime quattro gare stagionali, dato insolito nell’era dei tre punti. La Lazio ha subito solo sette reti in campionato, raccolto quattro clean sheet e mostra un possesso palla medio del 48,2%, superiore al 39% del Pisa .

ha subito solo sette reti in campionato, raccolto quattro clean sheet e mostra un possesso palla medio del 48,2%, superiore al 39% del . Sul fronte delle conclusioni, la Lazio ha effettuato 65 tiri totali contro i 52 del Pisa, con una percentuale di tiri in porta del 40% contro il 30,8% degli avversari.

Le quote principali dei bookmakers per Pisa-Lazio

Nonostante l’equilibrio storico tra le due formazioni, i dati stagionali e i trend recenti spingono i principali operatori del settore a proporre quote che vedono la Lazio favorita. Il successo esterno dei biancocelesti viene quotato mediamente più basso rispetto al pareggio o alla vittoria del Pisa, riflettendo le difficoltà dei padroni di casa e la ritrovata solidità difensiva degli ospiti.

Vittoria Lazio : quota bassa, favorita dai bookies.

: quota bassa, favorita dai bookies. Pareggio: quota intermedia, considerata possibile anche per l’andamento degli ultimi confronti.

Vittoria Pisa: quota alta, legata al rendimento negativo in casa e alle difficoltà offensive.

Le quote sui marcatori e i mercati speciali (come “entrambe le squadre a segno” o “under/over gol”) riflettono anch’essi la tendenza a una partita con poche reti, dato il rendimento difensivo della Lazio e le difficoltà offensive del Pisa.

Tendenze, curiosità e dati numerici da non sottovalutare

Alcune curiosità statistiche arricchiscono la vigilia della partita:

Nelle ultime tre gare tra le due squadre, la Lazio non ha subito gol.

non ha subito gol. Il Pisa potrebbe restare imbattuto in tre gare consecutive di A per la prima volta dal dicembre 1990.

potrebbe restare imbattuto in tre gare consecutive di A per la prima volta dal dicembre 1990. Il centravanti Nzola ha firmato due dei quattro gol totali del Pisa e potrebbe segnare in due gare di fila in una top-5 league dopo oltre due anni.

ha firmato due dei quattro gol totali del e potrebbe segnare in due gare di fila in una top-5 league dopo oltre due anni. Il centrocampista Basic della Lazio è in crescita, avendo eguagliato il suo miglior contributo offensivo stagionale.

Infine, un’ulteriore curiosità: la prima vittoria in Serie A di Gilardino (allenatore del Pisa) arrivò proprio contro la Lazio, che ora cerca di invertire una tendenza recente sfavorevole negli scontri diretti.

In sintesi, Pisa-Lazio si presenta come una sfida in cui i dati e le statistiche suggeriscono un certo equilibrio, ma con una leggera prevalenza dei biancocelesti in termini di solidità e rendimento recente. Gli spunti numerici e le curiosità arricchiscono l’analisi di una partita che promette interesse sia per i tifosi che per gli amanti delle statistiche calcistiche.