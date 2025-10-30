Pisa-Lazio: statistiche e quote aggiornate per la Serie A

Pisa e Lazio si sfideranno per la 9^ giornata di Serie A 2025-26 giovedì 30 ottobre alle ore 20:45 presso l’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa. La sfida vede i padroni di casa impegnati nella rincorsa alla salvezza, mentre i biancocelesti puntano a risalire la classifica dopo un avvio altalenante. L’incontro si preannuncia interessante anche sotto il profilo delle statistiche e dei dati sulle due squadre, che offrono spunti utili sia agli appassionati di calcio sia a chi segue l’andamento delle quote dei bookmakers.
Analisi statistica: Pisa in difficoltà, Lazio in crescita nelle ultime giornate
La situazione di classifica e le performance recenti offrono un quadro chiaro dei diversi momenti che vivono Pisa e Lazio. I nerazzurri occupano la 18ª posizione con 4 punti, frutto di 4 pareggi e 4 sconfitte, con un bilancio reti di 5 gol segnati e 12 subiti. La Lazio si trova in 12ª posizione, a quota 11 punti, grazie a 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte con 11 reti all’attivo e 7 subite.
Bonus di Benvenuto
|
Fino a 3.000€
T&C sul sito planetwin365.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 3.050€ di bonus
T&C sul sito goldbet.it
|VAI AL SITO
|
100% primo deposito fino a 2.550€
T&C sul sito lottomatica.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 1.024€
T&C sul sito snai.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 10.800€
T&C sul sito sisal.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 500€
T&C sul sito leovegas.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 50€
T&C su netbet.it
|VAI AL SITO
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
- Pisa nelle ultime cinque giornate ha raccolto tre punti, mostrando difficoltà soprattutto in fase difensiva.
- Lazio, al contrario, sembra in ripresa: otto punti conquistati nelle ultime cinque partite, con un rendimento in miglioramento sia in fase realizzativa sia nella solidità difensiva.
Le ultime partite evidenziano inoltre un Pisa che fatica a trovare la via del gol e una Lazio capace di mantenere la porta inviolata in più di un’occasione. Tra i risultati più recenti spiccano il pareggio a reti bianche tra Pisa e Fiorentina e la vittoria esterna della Lazio contro il Genoa per 3-0. Questi dati sottolineano i diversi momenti di forma delle due squadre alla vigilia della sfida.
I precedenti e le statistiche comparative tra le due squadre
La storia degli scontri diretti tra Pisa e Lazio in Serie A racconta di un trend favorevole ai biancocelesti, che non perdono contro i nerazzurri da cinque gare consecutive. Negli ultimi incroci, la Lazio è riuscita a mantenere la porta inviolata per tre volte di fila, confermando una delle migliori serie difensive della propria storia recente contro il Pisa.
|Ultimi 5 incontri
|Pisa
|Lazio
|Vittorie
|0
|3
|Pareggi
|2
|2
|Sconfitte
|3
|0
- Il Pisa non segna in casa nelle prime quattro gare stagionali, dato insolito nell’era dei tre punti.
- La Lazio ha subito solo sette reti in campionato, raccolto quattro clean sheet e mostra un possesso palla medio del 48,2%, superiore al 39% del Pisa.
- Sul fronte delle conclusioni, la Lazio ha effettuato 65 tiri totali contro i 52 del Pisa, con una percentuale di tiri in porta del 40% contro il 30,8% degli avversari.
Le quote principali dei bookmakers per Pisa-Lazio
Nonostante l’equilibrio storico tra le due formazioni, i dati stagionali e i trend recenti spingono i principali operatori del settore a proporre quote che vedono la Lazio favorita. Il successo esterno dei biancocelesti viene quotato mediamente più basso rispetto al pareggio o alla vittoria del Pisa, riflettendo le difficoltà dei padroni di casa e la ritrovata solidità difensiva degli ospiti.
- Vittoria Lazio: quota bassa, favorita dai bookies.
- Pareggio: quota intermedia, considerata possibile anche per l’andamento degli ultimi confronti.
- Vittoria Pisa: quota alta, legata al rendimento negativo in casa e alle difficoltà offensive.
Le quote sui marcatori e i mercati speciali (come “entrambe le squadre a segno” o “under/over gol”) riflettono anch’essi la tendenza a una partita con poche reti, dato il rendimento difensivo della Lazio e le difficoltà offensive del Pisa.
Tendenze, curiosità e dati numerici da non sottovalutare
Alcune curiosità statistiche arricchiscono la vigilia della partita:
- Nelle ultime tre gare tra le due squadre, la Lazio non ha subito gol.
- Il Pisa potrebbe restare imbattuto in tre gare consecutive di A per la prima volta dal dicembre 1990.
- Il centravanti Nzola ha firmato due dei quattro gol totali del Pisa e potrebbe segnare in due gare di fila in una top-5 league dopo oltre due anni.
- Il centrocampista Basic della Lazio è in crescita, avendo eguagliato il suo miglior contributo offensivo stagionale.
Infine, un’ulteriore curiosità: la prima vittoria in Serie A di Gilardino (allenatore del Pisa) arrivò proprio contro la Lazio, che ora cerca di invertire una tendenza recente sfavorevole negli scontri diretti.
In sintesi, Pisa-Lazio si presenta come una sfida in cui i dati e le statistiche suggeriscono un certo equilibrio, ma con una leggera prevalenza dei biancocelesti in termini di solidità e rendimento recente. Gli spunti numerici e le curiosità arricchiscono l’analisi di una partita che promette interesse sia per i tifosi che per gli amanti delle statistiche calcistiche.