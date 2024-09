Calcio. Pioli all’Al-Nassr, trattativa ai dettagli: maxi risparmio per il Milan. Stefano Pioli sembra pronto per iniziare una sua nuova avventura calcistica in Arabia Saudita. Dopo essere stato vicino alla firma con l’Al-Ittihad a luglio prima che l’affare saltasse proprio durante le batutte finali, l’ex tecnico del Milan è ora a un passo dall’accordo con l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, Manè e Brozovic. Come riportato da SportMediaset, dopo il deludente pareggio interno conquistato solo al 99′ contro l’Al-Ahli, il futuro di Luis Castro in panchina sembra ormai infatti segnato. Il tecnico portoghese potrebbe essere esonerato a breve e per questo il club saudita ha intensificato i contatti con l’entourage di Pioli e sta provando a chiudere al più presto questa trattativa. (Continua a leggere dopo le foto)

Su SportMediaset si legge che “prima di mettere nero su bianco con l’Al-Nassr l’accordo sulla base di un triennale a circa 6/7 milioni di euro a stagione, però, Pioli dovrà firmare la risoluzione del contratto che lo lega al Milan fino al luglio del 2025. Una mossa che permetterebbe al club rossonero di risparmiare circa 10 milioni di euro per lo stipendio lordo dell’ex tecnico e del suo staff”.