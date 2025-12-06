Pineto-Lagonegro: statistiche, quote e curiosità aggiornate

La 9ª giornata della Serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile si preannuncia ricca di spunti e numeri interessanti. Domenica 7 dicembre 2025, alle ore 18:00, il Pala Santa Maria di Pineto ospiterà la sfida tra Abba Pineto e Rinascita Lagonegro. Si tratta di un confronto inedito per la categoria, che mette di fronte due squadre in posizioni diverse di classifica ma accomunate da una settimana intensa, con tre partite disputate in soli sette giorni. Il contesto è quello di un campionato equilibrato e competitivo, in cui ogni gara può rappresentare una svolta per la stagione.

Pineto-Lagonegro: una sfida tra formazioni in cerca di conferme

La gara tra Abba Pineto e Rinascita Lagonegro rappresenta un banco di prova importante per entrambe le compagini. I padroni di casa, guidati da Simone Di Tommaso, occupano il quinto posto in classifica a quota 14 punti, ma arrivano dalla sconfitta esterna contro Fano. Finora, però, il Pala Santa Maria è stato un fortino inespugnato: Pineto ha sempre vinto tra le mura amiche contro avversari come Siena, Macerata, Catania e Pordenone. La squadra si distingue per un’identità di gioco chiara, ritmi alti e una solidità che si rafforza davanti al proprio pubblico.

La Rinascita Lagonegro, invece, si presenta a questa trasferta dopo il successo casalingo su Taranto, che ha permesso di risalire all’ottavo posto con 11 punti. La formazione allenata da Waldo Kantor ha ritrovato equilibrio tra vittorie e sconfitte (4 a testa), dimostrando determinazione e capacità di esprimere una buona pallavolo anche in una settimana estremamente faticosa. La partita di Pineto arriva quindi come un vero e proprio test di maturità, sia dal punto di vista fisico che mentale, per valutare la tenuta della squadra dopo tre match ravvicinati.

Statistiche a confronto: servizi, ricezioni e numeri individuali

Dal punto di vista statistico, il confronto tra Pineto e Lagonegro offre diversi spunti di rilievo:

è la squadra che ha realizzato più ace (58) dall’inizio della stagione, primeggiando in questa speciale classifica. Lagonegro si distingue per l’ottima ricezione: il 25,3% di ricezioni perfette la colloca tra le migliori della Serie A2.

si distingue per l’ottima ricezione: il 25,3% di ricezioni perfette la colloca tra le migliori della Serie A2. A muro, la squadra lucana ha già totalizzato 76 punti vincenti, segno di una buona organizzazione difensiva.

Sul piano individuale, ci sono traguardi importanti in vista:

Diego Cantagalli (Lagonegro) ha raggiunto i 165 punti stagionali ed è vicino a due obiettivi personali: 3.000 punti in carriera e 2.000 in Serie A2.

(Lagonegro), nella recente vittoria contro Taranto, ha superato la soglia dei 1.000 punti in Serie A. Lorenzo Sperotto (Lagonegro) è a caccia del suo 100° ace in regular season.

Quote principali e scenario dei bookmakers

Le quote delle agenzie di scommesse riflettono l’equilibrio e l’incertezza di questa sfida. Pineto parte leggermente favorita grazie al fattore campo e all’ottimo rendimento interno, ma la Lagonegro arriva con entusiasmo e una buona forma, come dimostrato nelle ultime uscite. I mercati quotano con attenzione i set a favore dei padroni di casa, ma lasciano aperte possibilità anche per la squadra ospite, alla luce della crescita evidenziata nelle ultime settimane. Particolare attenzione viene riservata ai numeri degli attaccanti principali, come Krauchuk per Pineto e Cantagalli per Lagonegro, le cui prestazioni potrebbero influire sulle quote live durante la gara.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche

Alcune curiosità numeriche arricchiscono la vigilia della partita:

Pineto non ha mai perso in casa nella stagione in corso.

non ha mai perso in casa nella stagione in corso. Entrambe le squadre sono reduci da un ciclo di tre partite in sette giorni, fattore che potrebbe incidere sulla tenuta fisica.

La sfida vede diversi ex in campo, come Paolo Luigi Di Silvestre e Lorenzo Calonico , che hanno vestito la maglia della Rinascita Lagonegro in passato.

e , che hanno vestito la maglia della in passato. Per Pineto, la solidità difensiva e la varietà di soluzioni offensive sono tra le chiavi del successo interno.

In conclusione, Abba Pineto e Rinascita Lagonegro si affrontano in una partita che, oltre all’aspetto tecnico, mette in luce il valore della continuità e della gestione delle energie in un campionato impegnativo. Le statistiche, le quote e le curiosità rendono questo appuntamento uno dei più attesi della giornata di Serie A2.