In questi giorni si è consumata una tragedia ad Acerra, dove una bambina di nove mesi, Giulia, è morta dopo essere stata azzannata probabilmente da un pitbull. Mentre le indagini sono ancora in corso, oggi 20 Febbraio 2025 si sono svolti in forma privata i funerali della piccola Giulia. (Continua a leggere dopo le foto)

Piccola Giulia, strazio ai funerali della bambina: cos’è successo

Oggi ad Acerra c’è stato l’ultimo saluto alla piccola Giulia, la bambina di nove mesi azzannata e uccisa dal pitbull di famiglia. I funerali si sono svolti alle 9:00 nel Duomo della città, in una cerimonia in forma privata a porte chiuse. La bara della bambina è stata fatta uscire dal retro. Uno strazio incredibile e un dolore incolmabile quello della famiglia della neonata. Il prete, stamattina, si è rivolto direttamente ai genitori di Giulia, distrutti da quanto accaduto: “Avete affidato Giulia alla Madonna. Ripartite dal vostro amore che vi aveva donato questa meravigliosa bambina che ora si trova sotto il manto della Vergine”.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”