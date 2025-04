Piastri vince a Jeddah e si prende la vetta del Mondiale: primo podio del 2025 per la Ferrari di Leclerc

F1 GP Arabia Saudita, Oscar Piastri trionfa sul circuito di Jeddah e conquista la sua terza vittoria stagionale in cinque gare, balzando in testa alla classifica iridata. Il pilota della McLaren-Mercedes, già vincitore in Cina e Bahrain, si conferma in uno stato di forma eccellente e approfitta di una gara condotta con grande lucidità, approfittando anche degli errori altrui.

Penalità per Verstappen, Leclerc torna sul podio

Alle spalle dell’australiano, seconda posizione per Max Verstappen, partito dalla pole ma penalizzato di cinque secondi per aver tagliato la prima curva nel duello con Piastri subito dopo il via. La sanzione è stata scontata durante l’unico pit stop, compromettendo le chance di successo del quattro volte campione del mondo.

Terzo gradino del podio per Charles Leclerc, al primo podio stagionale in una gara a distanza completa con la Ferrari SF-25. Il monegasco ha condotto una gara solida, respingendo nel finale gli assalti di Lando Norris, che ha chiuso al quarto posto.

Russell e Antonelli portano punti alla Mercedes, Sainz e Albon portano la Williams in zona punti

George Russell chiude quinto con l’altra Mercedes, seguito da Andrea Kimi Antonelli, autore di una prova di carattere. Il giovane italiano ha corso nonostante un malessere fisico e ha dovuto gestire una gara difficile a causa del grande caldo e dell’umidità, difendendosi fino alla fine dagli attacchi di Lewis Hamilton, settimo con la seconda Ferrari.

Ottava e nona posizione per le Williams-Mercedes di Carlos Sainz e Alexander Albon, che capitalizzano una gara ordinata e priva di errori. A chiudere la zona punti è Isack Hadjar, rookie franco-algerino al volante della V-Carb di Racing Bulls, che conquista il suo primo punto iridato.

Oscar Piastri of the McLaren F1 Team and Charles Leclerc of Scuderia Ferrari celebrate on the podium during the race of the Saudi Arabia GP, the 5th round of the Formula 1 World Championship, at the Jeddah Corniche Circuit in Jeddah, Saudi Arabia, on April 20, 2025. (Photo by Andrea Diodato/NurPhoto via Getty Images)

Classifica piloti: Piastri comanda, Norris e Verstappen inseguono

Dopo cinque appuntamenti, la classifica del Mondiale piloti vede Oscar Piastri al comando con 99 punti, seguito dal compagno di squadra Lando Norris a quota 89. Max Verstappen è terzo con 87 punti, ancora in piena lotta per il titolo. Russell è quarto con 73 punti, mentre Leclerc, con 47, chiude la top five. Antonelli guadagna terreno su Hamilton, ora distanziato di sette punti: 38 contro 31.

Mondiale costruttori: McLaren allunga in vetta

Grazie al doppio piazzamento nei primi quattro, la McLaren rafforza la leadership nel campionato costruttori con 188 punti. La Mercedes è seconda con 111, mentre la Red Bull scivola al terzo posto a quota 89.

La Ferrari, grazie al podio di Leclerc, recupera tre punti e si porta a -11 dai “Tori”. La Williams, infine, consolida il quinto posto grazie alla doppia presenza in top ten.

Prossima tappa del Mondiale a Imola, dove la Ferrari andrà a caccia del primo successo stagionale davanti al pubblico di casa.

