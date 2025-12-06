Pianese-Gubbio: statistiche e quote aggiornate Serie C

Il match tra Pianese e Gubbio, valido per la diciassettesima giornata del girone B di Serie C 2025/2026, si terrà sabato 6 dicembre 2025 alle ore 14:30 presso lo Stadio Comunale di Piancastagnaio. Questa sfida vede di fronte due squadre che hanno raccolto lo stesso numero di punti e che sono alla ricerca di continuità di risultati in un campionato estremamente equilibrato. Analizziamo numeri, statistiche e le principali quote dedicate a questo incontro.

Equilibrio totale: due squadre a pari punti si sfidano in Serie C

L’incontro tra Pianese e Gubbio rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni. Attualmente, sia i toscani che gli umbri si trovano a quota diciotto punti dopo sedici giornate, rispettivamente in dodicesima e undicesima posizione. Questo dato testimonia il grande equilibrio che regna nella parte centrale della classifica del girone B di Serie C. Alle loro spalle, squadre come Juventus Next Gen (anch’essa a diciotto punti ma con una partita da giocare) e club storici quali Livorno e Sambenedettese, pronte ad approfittare di eventuali passi falsi delle contendenti.

Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento dopo una serie di risultati altalenanti che non hanno però compromesso il loro cammino verso la zona playoff. La pressione è alta, perché un risultato positivo potrebbe rilanciare le ambizioni di playoff, mentre un passo falso rischia di complicare la situazione in classifica.

Analisi della forma attuale e precedenti recenti delle squadre

Guardando alle ultime settimane, sia Pianese che Gubbio hanno avuto un percorso caratterizzato da risultati contrastanti:

Pianese ha riscattato la sconfitta per 2-0 nel derby contro il Pontedera con una vittoria casalinga per 3-2 contro il Forlì , seguita poi da un pareggio 1-1 contro il Campobasso .

ha riscattato la sconfitta per 2-0 nel derby contro il con una vittoria casalinga per 3-2 contro il , seguita poi da un pareggio 1-1 contro il . Gubbio si presenta all’appuntamento con una serie di cinque pareggi consecutivi, dimostrando solidità ma anche qualche difficoltà nel concretizzare le occasioni per ottenere i tre punti.

Nei precedenti recenti tra le due squadre si sono registrati match combattuti e spesso decisi da episodi, riflettendo l’equilibrio che caratterizza anche l’attuale posizione in classifica.

Le quote dei bookmakers: equilibrio e leggere preferenze

Le principali piattaforme di scommesse, come Sisal, evidenziano una situazione di equilibrio nelle quote relative all’esito finale dell’incontro. Secondo quanto riportato:

Esito Quota Vittoria Pianese 2.35 Pareggio 2.90 Vittoria Gubbio 3.15

La quota più bassa è associata al successo della Pianese, seguita dal pareggio e dalla vittoria esterna del Gubbio. Questi valori indicano che, pur in presenza di un equilibrio di fondo, i bookmaker riconoscono un leggero vantaggio alla squadra di casa, probabilmente anche grazie al fattore campo.

Trend e curiosità numeriche: cosa dicono i dati

Alcuni trend interessanti emergono dall’analisi delle ultime prestazioni delle due formazioni:

Gubbio è reduce da cinque pareggi consecutivi: una serie che testimonia la solidità difensiva ma anche la difficoltà ad andare oltre il pari.

è reduce da cinque pareggi consecutivi: una serie che testimonia la solidità difensiva ma anche la difficoltà ad andare oltre il pari. Pianese ha mostrato una buona capacità di reazione, vincendo dopo una sconfitta e riuscendo a non perdere nelle ultime due gare.

ha mostrato una buona capacità di reazione, vincendo dopo una sconfitta e riuscendo a non perdere nelle ultime due gare. Entrambe le squadre hanno segnato e subito gol con una certa regolarità, suggerendo che la partita potrebbe essere aperta a diverse soluzioni dal punto di vista realizzativo.

Un ulteriore dato di interesse riguarda la classifica corta: con pochi punti di distanza tra le squadre, ogni risultato può modificare sensibilmente la graduatoria e le prospettive per la seconda parte di stagione.

In conclusione, Pianese e Gubbio si apprestano a vivere un confronto importante per definire le rispettive ambizioni in questa stagione di Serie C. Numeri e quote raccontano una sfida all’insegna dell’equilibrio, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza e dove il fattore campo potrebbe rivelarsi decisivo.