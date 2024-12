Home | La pessima notizia per chi viaggia a Natale: arriva la batosta per milioni di italiani

Disagi alla stazione e sui treni per chi ha scelto la giornata di oggi, lunedì 23 dicembre 2024, per partire in treno e raggiungere la famiglia in occasione delle vacanze di Natale. In particolare, per un guasto alla linea elettrica ,la circolazione dei treni di Trenitalia è sospesa dalle 5.35 di oggi. Si registrano ritardi (anche superiori ai 60 minuti), cancellazioni e limitazioni di percorso. Cosa sta succedendo?

Treni in tilt, ritardi e cancellazioni in Puglia: la situazione

Difficoltà nella linea ferroviaria tra il Molise e la Puglia, in particolare tra Campomarino, in provincia di Campobasso, e Chieti, in provincia di Foggia. Molti viaggiatori segnalano disagi sia in treno che nelle stazioni a causa del guasto, al quale stanno lavorando i tecnici. Caos non solo in Puglia e Molise ma anche al Nord, dove non arrivano i treni provenienti dalla zona del guasto.

I treni interessati dai disagi: le cancellazioni

FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25). Il treno ha terminato la corsa a Foggia alle ore 7:36. I passeggeri possono usufruire del servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto a Termoli e Pescara;

IC 606 Bari Centrale (5:55) – Milano Centrale (15:30). Anche questo ha terminato la corsa a Foggia alle ore 7:07. I passeggeri hanno potuto proseguire il viaggio con il treno IC 610 Lecce (8:20) – Bolzano (20:31) fino a Bologna Centrale. Da lì, hanno trovato altri viaggi regolari;

IC 608 Lecce (6:23) – Bologna Centrale (15:00). Anche questo Intercity è rimasto bloccato a Bari Centrale alle ore 8:02. I passeggeri hanno proseguito il viaggio con il treno IC 610 Lecce (8:20) – Bolzano (20:31) fino a Bologna Centrale, dove hanno trovato altri treni utili per raggiungere la destinazione.

Oltre alle cancellazioni, si segnalano anche ritardi.

