Barca affonda a largo della costa italiana, è tragedia: come è potuto succedere

Peschereccio affonda al largo della costa in Italia

Tragedia avvenuta ieri sera al largo della costa italiana, dove un peschereccio è affondato. Nell’incidente sarebbe morto il comandante, un uomo di 58 anni di Bisceglie. Altri due membri dell’equipaggio, invece, sarebbero stati portati in salvo. Il comandante aveva lanciato l’allarme alla Guardia costiera e, secondo quanto si apprende, l’imbarcazione aveva avuto un’avaria al motore. Quando la motovedetta della Guardia costiera è arrivata sul posto è riuscita a portare in salvo solo i due membri dell’equipaggio. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)