Pescara-Frosinone: statistiche, quote e trend chiave Serie B

Pescara e Frosinone si affronteranno domenica 14 dicembre 2025 alle ore 17:15 allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara per la 16a giornata di Serie B. Si tratta di un confronto tra gli estremi opposti della classifica: i biancazzurri, ultimi, cercano punti fondamentali per la salvezza, mentre i ciociari, in testa, vogliono proseguire la loro corsa in vetta.

Una sfida tra la coda e la vetta della Serie B

L’incontro tra Pescara e Frosinone rappresenta il classico testa-coda nel campionato di Serie B. Gli abruzzesi occupano attualmente il 20° posto con 10 punti, frutto di 1 vittoria, 7 pareggi e 7 sconfitte, con 19 gol realizzati e 30 subiti. Dall’altra parte, il Frosinone guida la classifica con 31 punti grazie a 9 vittorie, 4 pareggi e sole 2 sconfitte, segnando 29 gol e subendone appena 13. Il momento delle due squadre è diametralmente opposto: i padroni di casa faticano a trovare equilibrio e risultati, mentre gli ospiti sono reduci da una brillante striscia positiva, soprattutto nelle gare lontano dalle mura amiche. L’arbitro della gara sarà Paride Tremolada di Monza, coadiuvato dagli assistenti Bahri e Zezza.

Forma recente, precedenti e rendimento: il confronto

Pescara ha raccolto appena 2 punti nelle ultime 5 partite, senza vittorie da 11 turni.

ha raccolto appena 2 punti nelle ultime 5 partite, senza vittorie da 11 turni. Frosinone ha ottenuto 13 punti nelle ultime 5 gare, confermandosi squadra solida anche in trasferta.

La storia recente tra le due squadre racconta di equilibrio: metà delle 12 sfide in Serie B è terminata in parità, compreso lo 0-0 del 19 febbraio 2021. Tuttavia, l’ultimo incrocio all’Adriatico si è chiuso con una vittoria esterna dei ciociari (0-2 nel 2020), che ora inseguono il bis. Da segnalare come il Frosinone abbia già collezionato 9 vittorie in 15 giornate, a fronte di una sola affermazione per il Pescara.

Pescara : miglior marcatore Antonio Di Nardo (5 gol); assist Letizia e Dagasso (3 ciascuno).

: miglior marcatore (5 gol); assist e (3 ciascuno). Frosinone: top scorer Ghedjemis e Koutsoupias (5 reti), miglior assistman Calò (6 passaggi decisivi).

Le quote principali e il mercato 1X2

Secondo i principali bookmaker, la squadra favorita è senza dubbio il Frosinone. Le quote per il successo ospite si attestano intorno a 1.85, mentre il pareggio oscilla sui 3.60. Una vittoria interna del Pescara si trova invece intorno a quota 4.00. Anche sui mercati Under/Over 2,5 e Goal/No Goal emerge la percezione di una gara potenzialmente ricca di reti, data la prolificità offensiva dei ciociari e la difesa fragile degli abruzzesi.

Esito Quota Vittoria Pescara 4.00 Pareggio 3.60 Vittoria Frosinone 1.85

L’attenzione degli operatori si focalizza in particolare sulle capacità realizzative del Frosinone e sulla necessità del Pescara di trovare maggiore solidità in difesa.

Tendenze, curiosità e dati chiave della partita

Frosinone : miglior attacco della Serie B con 29 gol segnati.

: miglior attacco della con 29 gol segnati. Pescara : difesa più battuta del torneo (30 reti subite).

: difesa più battuta del torneo (30 reti subite). Il Frosinone ha vinto le ultime 3 trasferte e punta a migliorare il record.

ha vinto le ultime 3 trasferte e punta a migliorare il record. La squadra abruzzese ha raccolto solo 1 successo in 15 giornate.

Corazza è il più giovane della Serie B con almeno 2 gol e 2 assist.

è il più giovane della con almeno 2 gol e 2 assist. Il Frosinone svetta nei duelli aerei: 7 gol realizzati di testa e nessuno subito su questo fondamentale.

Questi dati evidenziano come la partita presenti diversi spunti di interesse, sia dal punto di vista storico che statistico. Il confronto tra il miglior attacco e la peggior difesa potrebbe incidere sull’andamento della gara, ma lo storico dei precedenti e la voglia di riscatto dei padroni di casa rendono il match aperto a qualsiasi sviluppo.

In sintesi, Pescara–Frosinone si annuncia come una sfida ricca di spunti e numeri: da una parte la solidità e l’entusiasmo della capolista, dall’altra la necessità degli abruzzesi di invertire la rotta. Quote, statistiche e trend raccontano un equilibrio solo parziale, ma il calcio, come sempre, potrebbe riservare sorprese inaspettate.