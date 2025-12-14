Pescara-Frosinone: statistiche, quote e trend chiave Serie B

Pescara e Frosinone si affronteranno domenica 14 dicembre 2025 alle ore 17:15 allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara per la 16a giornata di Serie B. Si tratta di un confronto tra gli estremi opposti della classifica: i biancazzurri, ultimi, cercano punti fondamentali per la salvezza, mentre i ciociari, in testa, vogliono proseguire la loro corsa in vetta.
Una sfida tra la coda e la vetta della Serie B
L’incontro tra Pescara e Frosinone rappresenta il classico testa-coda nel campionato di Serie B. Gli abruzzesi occupano attualmente il 20° posto con 10 punti, frutto di 1 vittoria, 7 pareggi e 7 sconfitte, con 19 gol realizzati e 30 subiti. Dall’altra parte, il Frosinone guida la classifica con 31 punti grazie a 9 vittorie, 4 pareggi e sole 2 sconfitte, segnando 29 gol e subendone appena 13. Il momento delle due squadre è diametralmente opposto: i padroni di casa faticano a trovare equilibrio e risultati, mentre gli ospiti sono reduci da una brillante striscia positiva, soprattutto nelle gare lontano dalle mura amiche. L’arbitro della gara sarà Paride Tremolada di Monza, coadiuvato dagli assistenti Bahri e Zezza.
Bonus di Benvenuto
|
Fino a 3.000€
T&C sul sito planetwin365.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 3.050€ di bonus
T&C sul sito goldbet.it
|VAI AL SITO
|
100% primo deposito fino a 2.550€
T&C sul sito lottomatica.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 1.024€
T&C sul sito snai.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 10.800€
T&C sul sito sisal.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 500€
T&C sul sito leovegas.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 50€
T&C su netbet.it
|VAI AL SITO
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
Forma recente, precedenti e rendimento: il confronto
- Pescara ha raccolto appena 2 punti nelle ultime 5 partite, senza vittorie da 11 turni.
- Frosinone ha ottenuto 13 punti nelle ultime 5 gare, confermandosi squadra solida anche in trasferta.
La storia recente tra le due squadre racconta di equilibrio: metà delle 12 sfide in Serie B è terminata in parità, compreso lo 0-0 del 19 febbraio 2021. Tuttavia, l’ultimo incrocio all’Adriatico si è chiuso con una vittoria esterna dei ciociari (0-2 nel 2020), che ora inseguono il bis. Da segnalare come il Frosinone abbia già collezionato 9 vittorie in 15 giornate, a fronte di una sola affermazione per il Pescara.
- Pescara: miglior marcatore Antonio Di Nardo (5 gol); assist Letizia e Dagasso (3 ciascuno).
- Frosinone: top scorer Ghedjemis e Koutsoupias (5 reti), miglior assistman Calò (6 passaggi decisivi).
Le quote principali e il mercato 1X2
Secondo i principali bookmaker, la squadra favorita è senza dubbio il Frosinone. Le quote per il successo ospite si attestano intorno a 1.85, mentre il pareggio oscilla sui 3.60. Una vittoria interna del Pescara si trova invece intorno a quota 4.00. Anche sui mercati Under/Over 2,5 e Goal/No Goal emerge la percezione di una gara potenzialmente ricca di reti, data la prolificità offensiva dei ciociari e la difesa fragile degli abruzzesi.
|Esito
|Quota
|Vittoria Pescara
|4.00
|Pareggio
|3.60
|Vittoria Frosinone
|1.85
L’attenzione degli operatori si focalizza in particolare sulle capacità realizzative del Frosinone e sulla necessità del Pescara di trovare maggiore solidità in difesa.
Tendenze, curiosità e dati chiave della partita
- Frosinone: miglior attacco della Serie B con 29 gol segnati.
- Pescara: difesa più battuta del torneo (30 reti subite).
- Il Frosinone ha vinto le ultime 3 trasferte e punta a migliorare il record.
- La squadra abruzzese ha raccolto solo 1 successo in 15 giornate.
- Corazza è il più giovane della Serie B con almeno 2 gol e 2 assist.
- Il Frosinone svetta nei duelli aerei: 7 gol realizzati di testa e nessuno subito su questo fondamentale.
Questi dati evidenziano come la partita presenti diversi spunti di interesse, sia dal punto di vista storico che statistico. Il confronto tra il miglior attacco e la peggior difesa potrebbe incidere sull’andamento della gara, ma lo storico dei precedenti e la voglia di riscatto dei padroni di casa rendono il match aperto a qualsiasi sviluppo.
In sintesi, Pescara–Frosinone si annuncia come una sfida ricca di spunti e numeri: da una parte la solidità e l’entusiasmo della capolista, dall’altra la necessità degli abruzzesi di invertire la rotta. Quote, statistiche e trend raccontano un equilibrio solo parziale, ma il calcio, come sempre, potrebbe riservare sorprese inaspettate.