Perugia-Swehly: Statistiche e Quote Aggiornate per il Mondiale

Il Sir Sicoma Monini Perugia debutta oggi, martedì 16 dicembre alle ore 17.30, contro lo Swehly Sports Club nella fase a gironi del Mondiale per Club 2025 di volley maschile. L’incontro, che si svolgerà a Belem in Brasile, rappresenta una tappa fondamentale per la squadra umbra, fresca vincitrice della Champions League e desiderosa di confermare la propria superiorità anche su scala mondiale.

Perugia-Swehly: l’esordio iridato dei Block Devils

Il debutto al Mondiale per Club è sempre un momento cruciale, specialmente per una formazione come il Perugia, reduce da una stagione di grandi successi. I Block Devils, guidati da Angelo Lorenzetti, arrivano alla partita con una rosa di alto livello e un morale rafforzato dalla conquista del titolo europeo. L’avversario, lo Swehly Sports Club dalla Libia, viene considerato meno temibile rispetto ad altre compagini presenti nel torneo, ma la concentrazione dovrà restare massima per evitare sorprese. La squadra umbra, infatti, punta al terzo titolo mondiale dopo le vittorie del 2022 e 2023, e la voglia di iniziare con una prestazione convincente è alta.

Statistiche a confronto: Perugia favorita dall’esperienza

Analizzando i dati più rilevanti:

Perugia ha vinto le ultime due edizioni del Mondiale per Club (2022 e 2023).

ha vinto le ultime due edizioni del (2022 e 2023). Il team umbro si è laureato Campione d’Europa nella stagione appena conclusa, presentandosi quest’anno con il titolo più prestigioso a livello continentale.

nella stagione appena conclusa, presentandosi quest’anno con il titolo più prestigioso a livello continentale. I giocatori chiave includono Simone Giannelli (palleggiatore), Wassim Ben Tara (opposto) e i schiacciatori Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk .

(palleggiatore), (opposto) e i schiacciatori e . Lo Swehly Sports Club si affaccia per la prima volta su un palcoscenico internazionale di questa portata.

Il percorso di avvicinamento al torneo è stato meticoloso, con Perugia che ha dimostrato solidità sia in difesa che in attacco. L’esperienza accumulata nelle recenti edizioni e l’apporto di giocatori di livello internazionale pongono la formazione italiana in una posizione di netto vantaggio, almeno dal punto di vista statistico e della rosa a disposizione.

Quote principali e mercati disponibili per la partita

Le principali piattaforme di scommesse propongono Perugia come favorita per il successo odierno, con quote particolarmente basse sulla vittoria della squadra italiana. Le opzioni più comuni includono:

Vittoria Perugia : quota 1.05-1.10

: quota 1.05-1.10 Vittoria Swehly : quota 7.00-10.00

: quota 7.00-10.00 Risultato esatto 3-0 per Perugia: tra 1.20 e 1.30

La differenza di valori tra le due squadre si riflette anche nelle proposte “under/over punti” e nei mercati su set, dove Perugia viene accreditata come capace di chiudere l’incontro in modo rapido. Tuttavia, è sempre bene ricordare che la variabilità di un torneo internazionale può riservare sorprese, soprattutto nelle prime giornate.

Tendenze e curiosità: Block Devils sempre protagonisti

Alcuni dati curiosi sul rendimento recente di Perugia e statistiche utili per gli appassionati:

Perugia ha vinto tutte le partite nelle ultime due edizioni del Mondiale per Club.

ha vinto tutte le partite nelle ultime due edizioni del Mondiale per Club. La squadra di Angelo Lorenzetti ha sempre vinto almeno un set con uno scarto di 10 punti nelle recenti finali internazionali.

ha sempre vinto almeno un set con uno scarto di 10 punti nelle recenti finali internazionali. Il libero Massimo Colaci si conferma tra i migliori interpreti del ruolo per numero di ricezioni perfette.

si conferma tra i migliori interpreti del ruolo per numero di ricezioni perfette. L’esordio nei grandi tornei spesso coincide con prestazioni solide, anche contro squadre meno quotate.

La tradizione favorevole e il recente successo europeo permettono a Perugia di affrontare l’inizio del torneo con fiducia, pur senza sottovalutare l’avversario.

In sintesi, il confronto tra Sir Sicoma Monini Perugia e Swehly Sports Club si presenta come una sfida dal pronostico sbilanciato secondo le statistiche e le quote, ma il valore di un evento internazionale impone sempre grande attenzione. I dati confermano la forza della squadra italiana, pronta a difendere il titolo mondiale e regalare nuove emozioni ai propri tifosi.