Perugia-Rimini: statistiche, quote e numeri chiave Serie C

La nona giornata del campionato di Serie C 2025/2026, Girone B, offre un confronto importante tra Perugia e Rimini, due squadre in cerca di riscatto. L’incontro è programmato per sabato 11 ottobre 2025 alle ore 14:30 presso lo Stadio Renato Curi di Perugia. La sfida vede i padroni di casa, noti come Grifoni, ancora a caccia del primo successo in campionato, mentre gli ospiti cercano di recuperare terreno dopo un avvio difficile, anche a causa di una pesante penalizzazione.
Perugia e Rimini, un avvio di stagione in salita per entrambe
L’avvio di stagione delle due formazioni si è rivelato complicato, con risultati al di sotto delle aspettative sia per il Perugia che per il Rimini. I biancorossi di casa hanno collezionato finora tre pareggi consecutivi e ben cinque sconfitte di fila, ultimo dei quali uno 0-2 subito contro il Carpi. La squadra umbra si ritrova così in penultima posizione con soli 3 punti all’attivo, precedendo proprio il Rimini, che occupa l’ultimo posto.
- Perugia: una sola vittoria ufficiale, ottenuta in Coppa Italia Serie C ai rigori contro il Pontedera.
- Serie negativa di cinque KO consecutivi in campionato.
- Classifica corta che permette ancora margini di recupero.
Il Rimini, allenato da Filippo D’Alessio, ha ottenuto due vittorie e un pareggio, ma deve ancora scontare undici punti di penalizzazione inflitti dalla Federazione. Attualmente la squadra si trova a quota -4. L’ultima partita si è conclusa con una sconfitta di misura (0-1) contro l’Arezzo.
- Altalena di risultati: cinque sconfitte, due vittorie e un pareggio.
- Penalizzazione che complica il cammino ma non preclude possibilità di rimonta.
Statistiche e rendimento a confronto: le principali differenze
Confrontando le statistiche delle due squadre emerge come entrambe abbiano faticato a trovare continuità. Il Perugia non vince in campionato dalla scorsa stagione e si è dimostrato vulnerabile in fase difensiva, subendo diverse reti. Il Rimini, pur trovando qualche spunto positivo, paga la penalizzazione e una difesa non sempre impeccabile.
|Squadra
|Punti in classifica
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Perugia
|3
|0
|3
|5
|Rimini
|-4
|2
|1
|5
Unica vittoria stagionale in Coppa Italia Serie C.
Il rendimento casalingo dei Grifoni non è stato sufficiente a invertire la rotta, così come le prestazioni esterne del Rimini non sono bastate per uscire dalla zona bassa della classifica.
Le quote principali dei bookmaker per Perugia-Rimini
Analizzando le quote proposte dai principali bookmaker, emerge un leggero favore per il Perugia nonostante la serie negativa di risultati:
- Vittoria Perugia: quota intorno a 2.10 (Sisal)
- Pareggio: quotato a 3.15
- Vittoria Rimini: quota fissata a 3.25
Le quote riflettono la situazione di classifica e la pressione che grava sui padroni di casa, considerati favoriti per il fattore campo e per la necessità di interrompere il digiuno di vittorie. Tuttavia, il divario nelle quote non è ampio, segno di un equilibrio percepito dagli analisti tra le due squadre, anche in considerazione delle difficoltà mostrate da entrambe nelle ultime giornate.
Tendenze numeriche e curiosità statistiche pre-partita
Alcune curiosità statistiche emergono analizzando i trend delle due formazioni:
- Perugia a secco di vittorie in campionato da inizio stagione.
- Cinque sconfitte consecutive per i padroni di casa.
- Rimini penalizzato di undici punti, ma capace di ottenere due successi nonostante le difficoltà.
- Entrambe le squadre hanno subito almeno una rete nelle ultime tre partite disputate.
Questi dati evidenziano una certa fragilità difensiva e la difficoltà nel chiudere le partite a favore, elementi che potrebbero influenzare anche l’andamento del prossimo confronto.
In conclusione, il match tra Perugia e Rimini rappresenta uno snodo importante nella lotta per la salvezza nel Girone B di Serie C. Le statistiche e le quote principali mostrano un equilibrio sottile, con i padroni di casa leggermente favoriti dal mercato, ma con entrambe le squadre chiamate a invertire una tendenza negativa che dura ormai da diverse settimane.