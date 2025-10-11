Perugia-Rimini: statistiche, quote e numeri chiave Serie C

La nona giornata del campionato di Serie C 2025/2026, Girone B, offre un confronto importante tra Perugia e Rimini, due squadre in cerca di riscatto. L’incontro è programmato per sabato 11 ottobre 2025 alle ore 14:30 presso lo Stadio Renato Curi di Perugia. La sfida vede i padroni di casa, noti come Grifoni, ancora a caccia del primo successo in campionato, mentre gli ospiti cercano di recuperare terreno dopo un avvio difficile, anche a causa di una pesante penalizzazione.

Perugia e Rimini, un avvio di stagione in salita per entrambe

L’avvio di stagione delle due formazioni si è rivelato complicato, con risultati al di sotto delle aspettative sia per il Perugia che per il Rimini. I biancorossi di casa hanno collezionato finora tre pareggi consecutivi e ben cinque sconfitte di fila, ultimo dei quali uno 0-2 subito contro il Carpi. La squadra umbra si ritrova così in penultima posizione con soli 3 punti all’attivo, precedendo proprio il Rimini, che occupa l’ultimo posto.

Perugia : una sola vittoria ufficiale, ottenuta in Coppa Italia Serie C ai rigori contro il Pontedera .

Classifica corta che permette ancora margini di recupero.

Il Rimini, allenato da Filippo D’Alessio, ha ottenuto due vittorie e un pareggio, ma deve ancora scontare undici punti di penalizzazione inflitti dalla Federazione. Attualmente la squadra si trova a quota -4. L’ultima partita si è conclusa con una sconfitta di misura (0-1) contro l’Arezzo.

Altalena di risultati: cinque sconfitte, due vittorie e un pareggio.

Penalizzazione che complica il cammino ma non preclude possibilità di rimonta.

Statistiche e rendimento a confronto: le principali differenze

Confrontando le statistiche delle due squadre emerge come entrambe abbiano faticato a trovare continuità. Il Perugia non vince in campionato dalla scorsa stagione e si è dimostrato vulnerabile in fase difensiva, subendo diverse reti. Il Rimini, pur trovando qualche spunto positivo, paga la penalizzazione e una difesa non sempre impeccabile.

Squadra Punti in classifica Vittorie Pareggi Sconfitte Perugia 3 0 3 5 Rimini -4 2 1 5

Unica vittoria stagionale in Coppa Italia Serie C.

Il rendimento casalingo dei Grifoni non è stato sufficiente a invertire la rotta, così come le prestazioni esterne del Rimini non sono bastate per uscire dalla zona bassa della classifica.

Le quote principali dei bookmaker per Perugia-Rimini

Analizzando le quote proposte dai principali bookmaker, emerge un leggero favore per il Perugia nonostante la serie negativa di risultati:

Vittoria Perugia : quota intorno a 2.10 (Sisal)

: quota intorno a 2.10 (Sisal) Pareggio: quotato a 3.15

Vittoria Rimini: quota fissata a 3.25

Le quote riflettono la situazione di classifica e la pressione che grava sui padroni di casa, considerati favoriti per il fattore campo e per la necessità di interrompere il digiuno di vittorie. Tuttavia, il divario nelle quote non è ampio, segno di un equilibrio percepito dagli analisti tra le due squadre, anche in considerazione delle difficoltà mostrate da entrambe nelle ultime giornate.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche pre-partita

Alcune curiosità statistiche emergono analizzando i trend delle due formazioni:

Perugia a secco di vittorie in campionato da inizio stagione.

Rimini penalizzato di undici punti, ma capace di ottenere due successi nonostante le difficoltà.

penalizzato di undici punti, ma capace di ottenere due successi nonostante le difficoltà. Entrambe le squadre hanno subito almeno una rete nelle ultime tre partite disputate.

Questi dati evidenziano una certa fragilità difensiva e la difficoltà nel chiudere le partite a favore, elementi che potrebbero influenzare anche l’andamento del prossimo confronto.

In conclusione, il match tra Perugia e Rimini rappresenta uno snodo importante nella lotta per la salvezza nel Girone B di Serie C. Le statistiche e le quote principali mostrano un equilibrio sottile, con i padroni di casa leggermente favoriti dal mercato, ma con entrambe le squadre chiamate a invertire una tendenza negativa che dura ormai da diverse settimane.