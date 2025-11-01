Pergolettese-Novara: statistiche, tendenze e quote aggiornate

La dodicesima giornata del Girone A di Serie C vede come protagonista la sfida tra Pergolettese e Novara, in programma il 1 novembre 2025 presso lo Stadio Giuseppe Voltini. Le due squadre, impegnate nella lotta salvezza, si affrontano in una partita che potrebbe risultare decisiva per il loro futuro in campionato. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su SkyGo e NowTv, offrendo così la possibilità a tutti i tifosi di seguire l’evento anche a distanza.

Forma attuale e situazione di classifica delle due squadre

La Pergolettese arriva a questa sfida dopo un percorso in crescendo che l’ha vista uscire dalla zona retrocessione e stabilirsi al dodicesimo posto in classifica con 12 punti. Nonostante la sconfitta per 2-0 nell’ultima trasferta contro la Pro Vercelli, i gialloblù hanno dimostrato una discreta solidità e capacità di creare occasioni da gol, anche se spesso è mancata la finalizzazione. Il rendimento recente ha permesso alla squadra di allontanarsi dalle posizioni più pericolose della graduatoria, garantendo un margine di sicurezza, seppur minimo.

Il Novara, dal canto suo, si trova attualmente al quindicesimo posto con 11 punti: una posizione che non consente di abbassare la guardia, dato che un’eventuale sconfitta potrebbe far precipitare i piemontesi nuovamente in zona playout. Nell’ultimo turno la squadra ha pareggiato in casa contro la Virtus Verona per 1-1, un risultato che mantiene aperti i giochi ma che non offre particolari garanzie. Entrambe le squadre dunque cercano punti fondamentali per la corsa salvezza.

Statistiche comparative e precedenti di Pergolettese e Novara

Analizzando i dati delle ultime giornate, emergono alcuni elementi chiave:

Pergolettese ha raccolto punti importanti nelle ultime settimane, migliorando la propria difesa ma faticando ancora in fase realizzativa.

ha raccolto punti importanti nelle ultime settimane, migliorando la propria difesa ma faticando ancora in fase realizzativa. Novara ha conquistato meno vittorie rispetto agli avversari ma si mantiene in corsa grazie soprattutto ai pareggi ottenuti.

ha conquistato meno vittorie rispetto agli avversari ma si mantiene in corsa grazie soprattutto ai pareggi ottenuti. Negli scontri diretti recenti, le sfide tra le due squadre sono state spesso equilibrate, con risultati incerti fino al termine dei match.

Entrambe le formazioni presentano una rosa in parte rinnovata rispetto all’inizio della stagione, con alcuni cambi nelle probabili formazioni: per la Pergolettese attenzione a giocatori come Doldi, Aidoo e Tomaselli, mentre il Novara punta su Boseggia in porta e su Agyemang come riferimento offensivo.

Le principali quote disponibili per Pergolettese-Novara

I principali operatori del settore, come bet365, hanno pubblicato le quote relative ai possibili esiti del match. I padroni di casa della Pergolettese vengono considerati favoriti per la vittoria finale, dato il recente rendimento positivo e il fattore campo a favore. La quota assegnata alla vittoria dei gialloblù risulta inferiore rispetto a quella proposta per il Novara, considerato invece outsider per questa sfida. Il pareggio, risultato già verificatosi più volte in stagione per entrambe le formazioni, viene valutato con una quota intermedia.

Vittoria Pergolettese : quota più bassa, indica favorito.

: quota più bassa, indica favorito. Vittoria Novara : quota più alta, considerato esito meno probabile.

: quota più alta, considerato esito meno probabile. Pareggio: quota intermedia, riflette l’equilibrio tra le due squadre.

Questa distribuzione delle quote suggerisce un leggero vantaggio per la squadra di casa, ma non esclude sorprese dato il contesto delicato in classifica.

Tendenze e curiosità numeriche sul confronto

Guardando ai trend stagionali, spiccano alcune curiosità statistiche interessanti:

La Pergolettese ha spesso creato molte occasioni da gol senza però riuscire a concretizzarle, come dimostrato nell’ultimo match perso contro la Pro Vercelli .

ha spesso creato molte occasioni da gol senza però riuscire a concretizzarle, come dimostrato nell’ultimo match perso contro la . Il Novara tende a pareggiare frequentemente, situazione che mantiene la squadra appena fuori dalla zona playout ma senza la sicurezza della salvezza.

tende a pareggiare frequentemente, situazione che mantiene la squadra appena fuori dalla zona playout ma senza la sicurezza della salvezza. Entrambe le squadre hanno subito più gol di quanti ne abbiano segnati, evidenziando qualche difficoltà sia in fase difensiva che offensiva.

Negli ultimi scontri diretti, non si sono registrate vittorie schiaccianti, a testimonianza dell’equilibrio tra i due club.

La partita tra Pergolettese e Novara rappresenta uno snodo cruciale per la stagione di entrambe le squadre. I numeri e le quote evidenziano una situazione di equilibrio, con un leggero vantaggio per i padroni di casa. La posta in palio è alta e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza nella lotta per la salvezza nel Girone A di Serie C.