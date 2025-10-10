Pergolettese-Alcione: statistiche, curiosità e quote aggiornate

Il Girone C della Serie C continua a offrire incontri di grande interesse: sabato 11 ottobre alle ore 17:30 si disputerà Pergolettese-Alcione, una sfida che vede protagoniste due squadre separate da soli tre punti in classifica. L’importanza di questo match si riflette sulle ambizioni stagionali di entrambe le formazioni, che puntano a confermarsi tra le migliori del campionato. Analizziamo dati, statistiche e le principali quote offerte dai bookmaker per comprendere meglio il contesto della partita.

Pergolettese-Alcione: analisi dettagliata dell’evento e contesto

Pergolettese e Alcione si affrontano in un momento cruciale della stagione: i padroni di casa, con 11 punti conquistati, cercano il salto di qualità per avvicinarsi ulteriormente alle zone alte della classifica. Dall’altra parte, gli ospiti sono a quota 14 punti e hanno già dimostrato una notevole solidità in questa prima fase di campionato. Il match in programma allo stadio della Pergolettese rappresenta un vero e proprio banco di prova per entrambe le squadre. L’incontro, trasmesso in diretta streaming e TV, è destinato a richiamare l’attenzione anche degli appassionati di statistiche e dati, offrendo un’opportunità per analizzare da vicino le performance delle due compagini e i possibili sviluppi in classifica. Il confronto tra le due squadre è reso ancora più interessante dal fatto che il campionato è ancora lungo e ogni punto può risultare determinante per il prosieguo della stagione.

Statistiche comparative: stato di forma, precedenti e rendimento

Analizzando le statistiche delle ultime giornate, emergono alcuni dati significativi sul rendimento delle due formazioni:

Pergolettese ha raccolto 11 punti, mantenendo un perfetto equilibrio tra reti segnate e subite.

ha raccolto 11 punti, mantenendo un perfetto equilibrio tra reti segnate e subite. Alcione si trova leggermente avanti con 14 punti e ha confermato un’ottima condizione atletica.

si trova leggermente avanti con 14 punti e ha confermato un’ottima condizione atletica. Entrambe le squadre hanno dimostrato una buona organizzazione tattica, con moduli di gioco differenti: il 4-3-3 per la Pergolettese e il 4-3-1-2 per l’Alcione.

Nonostante la vicinanza in classifica, la differenza di tre punti può essere attribuita alla maggiore incisività offensiva degli ospiti, che hanno saputo sfruttare al meglio le proprie occasioni. La difesa della Pergolettese si è finora dimostrata solida, ma la sfida con l’Alcione rappresenterà un test importante per misurare la reale consistenza della retroguardia.

Statistiche comparative: focus su giocatori e allenatori

Un altro aspetto interessante riguarda i protagonisti in campo e in panchina:

Squadra Allenatore Moduli Giocatori chiave Pergolettese Aimo Diana 4-3-3 Doldi, Capoferri, Arini, Parker Alcione Giovanni Cusatis 4-3-1-2 Agazzi, Bright, Zamparo, Morselli

Le scelte tattiche degli allenatori e la presenza di giocatori in forma potrebbero rappresentare fattori decisivi in una partita che si preannuncia molto equilibrata.

Le principali quote disponibili per Pergolettese-Alcione

Le quote proposte dai bookmaker riflettono l’equilibrio della sfida. Secondo i principali operatori, non c’è una favorita netta e la vittoria di una delle due squadre viene quotata in modo simile. In particolare, i mercati più seguiti sono:

Esito finale 1X2: le quote per la vittoria della Pergolettese e dell’ Alcione sono molto ravvicinate, indice di una previsione di grande incertezza.

e dell’ sono molto ravvicinate, indice di una previsione di grande incertezza. Under/Over gol: il numero di reti segnate è un’incognita, visto l’equilibrio tra attacco e difesa di entrambe le squadre.

Goal/No Goal: la tendenza a segnare e subire gol da parte di entrambe le formazioni rende interessante anche questo mercato.

Le piattaforme come Bet365 offrono inoltre la possibilità di seguire il match in diretta e di consultare statistiche aggiornate in tempo reale, elemento molto apprezzato dagli appassionati di dati e analisi.

Tendenze e curiosità numeriche: dati utili per l’analisi

Tra le curiosità statistiche che emergono dall’analisi dei dati delle due squadre:

La Pergolettese ha mantenuto una media costante di punti nelle partite casalinghe.

ha mantenuto una media costante di punti nelle partite casalinghe. L’ Alcione si è distinto per la capacità di ottenere risultati positivi anche in trasferta.

si è distinto per la capacità di ottenere risultati positivi anche in trasferta. Entrambe le squadre hanno sempre segnato almeno una rete nelle ultime giornate di campionato, confermando una certa propensione offensiva.

Questi dati suggeriscono che la partita potrebbe essere equilibrata fino al termine e che piccoli dettagli potrebbero fare la differenza nell’economia del risultato finale.

In sintesi, Pergolettese-Alcione si profila come una delle sfide più interessanti della giornata di Serie C, sia per l’equilibrio tecnico tra le due squadre, sia per i dati e le statistiche che emergono dall’analisi dei precedenti e del rendimento attuale. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di numeri e quote aggiornate.