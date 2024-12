Peppino sopravvissuto all’attacco dello squalo: il retroscena su Gianluca

Un tragico evento ha sconvolto la località di Marsa Alam, in Egitto, dove un uomo ha perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito in seguito all’attacco di uno squalo. Peppino Fappani, un pensionato di 69 anni, ha rischiato la propria vita per tentare di salvare Gianluca Di Gioia, un diplomatico italiano.

