Paura in serie A: malore in campo per l’allenatore, le sue condizioni

La nuova stagione della Lazio non è ancora iniziata ufficialmente, ma l’ambiente biancoceleste è stato già scosso da un evento che ha gettato preoccupazione tra tifosi e società. Maurizio Sarri, allenatore della squadra, è stato ricoverato d’urgenza nella mattinata di oggi presso la clinica Villa Mafalda di Roma, dopo aver accusato un malore al termine dell’allenamento.

Il tecnico aveva diretto regolarmente la seduta mattutina, ma subito dopo ha iniziato a sentirsi poco bene, costringendo lo staff medico a intervenire tempestivamente.

Sarri è attualmente sotto osservazione medica e si sta sottoponendo a una serie di esami clinici per chiarire le cause del malessere. Anche se non sono ancora disponibili dettagli ufficiali sulle sue condizioni, alcune fonti vicine al club non escludono che il problema possa essere legato alle alte temperature registrate oggi a Roma.

A rendere più tesa la situazione è anche il precedente del 2019, quando Sarri, allora alla guida della Juventus, fu colpito da una polmonite durante il ritiro estivo, fatto che lo costrinse a saltare le prime due giornate di campionato. È anche per questo che la preoccupazione in casa Lazio è palpabile.

La società non ha ancora diffuso un comunicato ufficiale, ma una nota potrebbe arrivare nelle prossime ore. Tifosi e squadra attendono aggiornamenti sullo stato di salute dell’allenatore, chiamato quest’anno a guidare una Lazio profondamente rinnovata, reduce da una stagione complicata e da un’estate densa di cambiamenti.

L’augurio condiviso da tutto l’ambiente biancoceleste è che si tratti solo di un episodio passeggero, e che Maurizio Sarri possa tornare quanto prima al suo posto per proseguire il lavoro in vista del nuovo campionato.

