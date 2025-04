Patrick Vettori morto nell’incendio, il fratello Marvin rompe il silenzio: parole piene di dolore

Le prime luci del mattino avevano appena fatto capolino quando, intorno alle 5:00 di oggi, alcuni residenti di via Paul Troge a Mezzocorona, in Trentino, hanno notato il fumo uscire da un appartamento. L’allarme è scattato immediatamente, e nel giro di pochi minuti i vigili del fuoco di Trento e i volontari di Mezzolombardo e Mezzocorona hanno raggiunto il luogo della segnalazione.

Ma per Patrick Vettori, 30 anni, non c’era già più nulla da fare. Il giovane, molto conosciuto nel paese non solo per il suo cognome importante ma anche per il suo recente impegno in politica locale, viveva da solo nell’appartamento teatro dell’incendio.

Patrick Vettori morto nell’incendio

Patrick Vettori non era soltanto “il fratello di Marvin”. A Mezzocorona lo conoscevano come un ragazzo solare, determinato e pronto a costruirsi un futuro. Oltre a lavorare nell’agenzia immobiliare di famiglia, si era appena candidato al consiglio comunale, segno di un forte legame con il suo territorio e di una chiara voglia di mettersi in gioco anche per gli altri.

Il destino, però, ha spezzato troppo presto quella vita che sembrava pronta a sbocciare in nuove opportunità. Il fratello Marvin sul proprio profilo Instagram ha scritto parole toccanti per ricordarlo.

