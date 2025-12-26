Partizan-Maccabi: statistiche, numeri e quote Eurolega 2025

La sfida tra Partizan e Maccabi Tel Aviv rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti della prossima giornata di Eurolega. Il match, in programma il 26 dicembre 2025, mette di fronte due squadre storiche del basket continentale in un momento cruciale della stagione. L’incontro si disputerà a Belgrado, con palla a due fissata in serata, e sarà seguito con grande attenzione dagli appassionati, anche in virtù delle recenti dinamiche di rendimento delle due formazioni.

Partizan e Maccabi Tel Aviv a confronto: momenti opposti

Il Partizan Belgrado arriva a questa gara dopo un periodo difficile sul piano dei risultati. La formazione serba, infatti, ha collezionato due sconfitte consecutive e ha perso quattro delle ultime cinque partite disputate in Eurolega. L’ultima sconfitta, maturata sul campo dello Žalgiris, ha messo in evidenza alcune difficoltà sia in fase offensiva che nella tenuta difensiva, con una difesa apparsa spesso sotto pressione. Nonostante ciò, il rendimento tra le mura amiche resta discreto, elemento che può rappresentare un fattore positivo per i padroni di casa.

Di contro, il Maccabi Tel Aviv si presenta a Belgrado in un momento di forma particolarmente brillante. La squadra israeliana ha ottenuto quattro vittorie consecutive, compreso l’ultimo successo casalingo ai danni del Valencia. L’attacco del Maccabi appare fluido e capace di trovare soluzioni anche in trasferta, mentre la solidità difensiva ha permesso di affrontare con fiducia anche le gare lontano dal pubblico amico.

Statistiche recenti: risultati e trend delle due squadre

Analizzando i numeri delle ultime giornate di Eurolega, emergono alcuni dati interessanti:

Il Partizan ha vinto solo una delle ultime cinque partite, mostrando cali sia in attacco che in difesa.

ha vinto solo una delle ultime cinque partite, mostrando cali sia in attacco che in difesa. Il Maccabi Tel Aviv ha invece inanellato una striscia di quattro vittorie consecutive, dimostrando solidità e continuità di rendimento.

ha invece inanellato una striscia di quattro vittorie consecutive, dimostrando solidità e continuità di rendimento. Nell’ultimo precedente tra le due squadre, il Maccabi ha avuto la meglio, ma il bilancio complessivo degli scontri diretti resta equilibrato negli ultimi anni.

Questi elementi indicano come la sfida possa essere condizionata non solo dal valore assoluto dei roster, ma anche dal momento psicologico e dalla fiducia acquisita nei recenti incontri.

Le quote principali sui mercati disponibili

Le principali piattaforme di scommesse sportive, tra cui Sisal, GoldBet e Lottomatica, offrono diverse opzioni per chi desidera seguire l’incontro anche dal punto di vista delle quote pre-match. Secondo i dati disponibili:

La quota per la vittoria del Partizan è leggermente superiore rispetto a quella del Maccabi , riflettendo il momento meno positivo dei serbi.

è leggermente superiore rispetto a quella del , riflettendo il momento meno positivo dei serbi. Il Maccabi Tel Aviv parte con un leggero vantaggio nei pronostici dei bookmaker, grazie alla striscia positiva e alla solidità mostrata nelle ultime uscite.

parte con un leggero vantaggio nei pronostici dei bookmaker, grazie alla striscia positiva e alla solidità mostrata nelle ultime uscite. Sono disponibili numerosi mercati aggiuntivi: dal margine di vittoria al totale punti segnati, fino ai giocatori marcatori principali.

Le quote, comunque, sono soggette a variazioni in base alle ultime news sulle formazioni e agli aggiornamenti in prossimità della partita.

Tendenze e curiosità statistiche dell’evento

L’analisi delle statistiche recenti mette in luce alcune curiosità che possono influire sull’andamento della gara:

Il Partizan , pur avendo un buon rendimento casalingo, ha incontrato difficoltà contro squadre con attacchi dinamici come quello del Maccabi .

, pur avendo un buon rendimento casalingo, ha incontrato difficoltà contro squadre con attacchi dinamici come quello del . Il Maccabi Tel Aviv ha spesso iniziato le sue partite con grande intensità, riuscendo a chiudere in vantaggio già alla fine del primo tempo in tre delle ultime quattro vittorie.

ha spesso iniziato le sue partite con grande intensità, riuscendo a chiudere in vantaggio già alla fine del primo tempo in tre delle ultime quattro vittorie. Entrambe le squadre hanno una media punti superiore agli 80 nelle ultime partite, elemento che suggerisce una gara potenzialmente ad alto punteggio.

Questi dati confermano come il match possa offrire spunti interessanti sia sul piano tecnico che statistico.

In conclusione, Partizan e Maccabi Tel Aviv si affrontano in una gara che promette emozioni e che sarà seguita con grande attenzione dagli appassionati di Eurolega. Le statistiche e le quote aggiornate riflettono il momento opposto delle due squadre, ma il basket spesso riserva sorprese e ogni dettaglio può fare la differenza.