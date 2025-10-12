Home | Parma-Sassuolo Women: statistiche, dati e quote aggiornate

La Serie A Women vede protagoniste Parma e Sassuolo nella seconda giornata della competizione, in programma al Noce, in una sfida che promette emozioni dopo gli esiti recenti. Il match non rappresenta solo un’occasione di riscatto per le ducali, ma anche un interessante crocevia statistico per entrambe le squadre.

Storia recente e andamento degli scontri Parma-Sassuolo in Serie A Women

Il confronto tra Parma e Sassuolo negli ultimi incroci di Serie A Women Athora si è caratterizzato per spettacolo e molte reti. Analizzando le ultime stagioni si possono osservare alcune tendenze significative:

Nel campionato 2022/23, le due squadre si sono affrontate due volte in regular season: il Parma ha ottenuto una vittoria e un pareggio, mostrando iniziale solidità.

ha ottenuto una vittoria e un pareggio, mostrando iniziale solidità. Tuttavia, nei confronti successivi tra poule salvezza e Coppa Italia , le ducali hanno subito tre sconfitte consecutive contro le nero-verdi , segnando una battuta d’arresto nel bilancio complessivo.

e , le hanno subito tre sconfitte consecutive contro le , segnando una battuta d’arresto nel bilancio complessivo. L’ultimo incontro di campionato è stato particolarmente spettacolare: il Sassuolo ha vinto 5-4, in una gara che ha visto più reti rispetto ai tre precedenti complessivi tra le due formazioni nella massima serie.

Questi numeri mostrano come il confronto tra Parma e Sassuolo sia spesso equilibrato e ricco di episodi da gol, con entrambe le squadre capaci di trovare la via della rete con continuità.

Statistiche comparative: forma e rendimento delle due squadre

Analizzando le statistiche più rilevanti tra Parma e Sassuolo in Serie A Women, emergono dati interessanti:

Il Sassuolo è la squadra contro cui il Parma ha segnato il maggior numero di reti nella massima serie: ben otto gol, almeno il doppio di quelli realizzati contro qualsiasi altra avversaria.

è la squadra contro cui il ha segnato il maggior numero di reti nella massima serie: ben otto gol, almeno il doppio di quelli realizzati contro qualsiasi altra avversaria. Il primo successo casalingo in assoluto del Parma in Serie A è arrivato proprio contro le nero-verdi il 12 settembre 2022 (2-1), dato che conferisce ulteriore valore simbolico alla sfida.

in è arrivato proprio contro le il 12 settembre 2022 (2-1), dato che conferisce ulteriore valore simbolico alla sfida. Le ducali hanno collezionato in totale tre vittorie nella massima categoria: oltre a quella contro il Sassuolo, le altre sono arrivate contro Como e Sampdoria, tutte al Noce.

A livello individuale, le giocatrici ex di turno aggiungono ulteriore interesse: Annahita Zamanian, oggi al Parma ma ex Sassuolo, ha segnato il suo primo gol casalingo in Serie A proprio contro le emiliane, anche se con la maglia della Juventus nel 2020. Un altro precedente riguarda Danielle Cox, a segno contro il Sassuolo nel novembre 2021 quando giocava nel Pomigliano.

Quote principali e mercati più seguiti per Parma-Sassuolo Women

Le quote dei bookmaker per il match tra Parma e Sassuolo rispecchiano l’equilibrio e la tendenza alle reti emersa dai precedenti. I mercati più seguiti in queste sfide sono:

Risultato finale : l’incertezza regna sovrana, con quote spesso ravvicinate tra le due squadre, segno che i bookmaker non identificano una favorita netta.

: l’incertezza regna sovrana, con quote spesso ravvicinate tra le due squadre, segno che i bookmaker non identificano una favorita netta. Over/Under : visto l’andamento recente (come il 5-4 dell’ultimo incontro), il mercato Over 2.5 gol riceve particolare attenzione, mentre anche l’opzione entrambe le squadre a segno risulta tra le più giocate.

: visto l’andamento recente (come il 5-4 dell’ultimo incontro), il mercato Over 2.5 gol riceve particolare attenzione, mentre anche l’opzione entrambe le squadre a segno risulta tra le più giocate. Marcatori: con giocatrici come Zamanian e Cox che hanno precedenti personali contro il Sassuolo, i bookmaker propongono quote specifiche sui loro possibili gol.

Le quote aggiornate sono consultabili presso i principali operatori, con variazioni che riflettono anche le ultime news sulle formazioni e lo stato di forma delle protagoniste.

Curiosità numeriche e tendenze utili per l’analisi

La partita tra Parma e Sassuolo si distingue per alcune particolarità statistiche e curiosità che aiutano a leggere meglio il confronto:

Il Sassuolo potrebbe diventare la prima squadra contro cui il Parma ottiene più di una vittoria in Serie A , traguardo finora mai raggiunto dalle ducali contro altri avversari.

potrebbe diventare la prima squadra contro cui il ottiene più di una vittoria in , traguardo finora mai raggiunto dalle contro altri avversari. Negli ultimi cinque confronti tra le due squadre, si sono registrati almeno tre gol a partita, con una chiara propensione offensiva da entrambe le parti.

Il Parma ha segnato tutti i suoi gol in campionato finora al Noce, confermando la tendenza a esprimere il massimo potenziale tra le mura amiche.

Questi dati suggeriscono come il match possa offrire nuovi spunti statistici anche per la stagione corrente.

In conclusione, la sfida tra Parma e Sassuolo in Serie A Women si conferma ricca di spunti statistici, con precedenti vivaci e quote che riflettono il grande equilibrio. L’attenzione sarà tutta rivolta al campo del Noce, dove le due squadre cercheranno di confermare o invertire le tendenze più recenti.