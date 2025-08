Parla Eleonora Boi: “Il morso dello squalo e poi in spiaggia una cosa abominevole”

Doveva essere una tranquilla giornata di relax in spiaggia, si è trasformata in un incubo. Eleonora Boi, giornalista sportiva, moglie del cestista Danilo Gallinari e in attesa di un figlio, è stata morsa da uno squalo mentre si trovava in acqua con i figli a Porto Rico, dove la famiglia si è trasferita per la stagione del giocatore nei Vaqueros de Bayamón.

Azzannata da uno squalo Eleonora Boi, star della tv e moglie (incinta) del cestista Danilo Gallinari (video) https://t.co/mfqJJS7SZ1 pic.twitter.com/IHB9cVILsc — Secolo d'Italia (@SecolodItalia1) August 1, 2025

Un episodio traumatico, con una ferita da 15 centimetri che viene continuamente monitorata per il timore di un’infezione. Ma anche con un retrogusto amaro che Boi non riesce a togliersi di dosso: la freddezza di chi ha pensato di filmarla mentre sanguinava, invece di aiutarla, come ha raccontato alla Gazzetta dello Sport.

Nel suo racconto al quotidiano, Eleonora non si trattiene e denuncia l’episodio più disgustoso vissuto subito dopo il morso: “Ho ancora davanti agli occhi una donna che mi punta il cellulare addosso per fare un video. Vedeva una donna incinta, coperta di sangue, e la prima cosa che le è venuta in mente è stata riprenderla come fosse al circo. È stato abominevole”.

Un episodio che riassume con crudezza la deriva da una sempre maggiore disumanità legata all’avanzata della tecnologia. Ma fortunatamente, accanto a quella freddezza, ci sono state persone che si sono subito attivate: una donna che l’ha assistita fino all’arrivo dei soccorsi, altre che si sono prese cura dei bambini, mentre Danilo correva in soccorso alla moglie. (continua dopo la foto)

Il racconto è crudo e diretto: “Ero quasi a riva, con Danilo e i nostri figli. Ho sentito un bruciore fortissimo alla coscia e ho pensato a una medusa. Poi ho toccato e sentito qualcosa di molliccio. Ho urlato, sono corsa fuori dall’acqua, e quando mi sono guardata la gamba ho visto il sangue e la pelle che si staccava”.

La diagnosi è arrivata solo in ospedale: un centro specializzato ha confermato che si trattava di morso di squalo. E se ora la Boi può permettersi di sorridere, in quel momento ha vissuto ore di panico. “Sono ancora ricoverata, la ferita è aperta e si teme il rischio infezioni. E poi sono incinta, quindi i controlli sono doppi”.

Eleonora Boi: “Ora ho paura del mare”

La giornalista ha voluto sottolineare anche la vicinanza del marito: “Danilo non mi ha lasciata un secondo. Doveva riposare dopo gara 7 dei playoff, ma ha scelto di stare con me e con i bambini. Ora lo sto obbligando a tornare a giocare, perché la squadra ha bisogno di lui e dobbiamo andare avanti. Ma lui vuole solo starmi accanto”.

Il timore però resta, e con esso il trauma: “Adesso ho paura del mare, che è sempre stato un mio grande amore. È stato un tradimento. Per ora il prossimo bagno può aspettare. Ma il bambino che nascerà potrà dire di aver già sconfitto uno squalo… è il nostro piccolo supereroe”.

