Il basket nel futuro del Milan? Ecco perché RedBird vuole una squadra Nba in Europa

In Italia, la polisportiva con il Milan al centro ha una storia che risale agli anni ’80 e ’90. Sotto la presidenza di Silvio Berlusconi, il club rossonero aveva sezioni dedicate a diversi sport, come il baseball, l’hockey su ghiaccio, la pallavolo e il rugby. Quell’esperienza, durata dal 1989 al 1994, si concluse per ragioni economiche: i ricavi delle discipline non calcistiche erano troppo bassi.

Oggi, però, l’idea di una polisportiva per il Milan non è più solo un ricordo, ma una possibilità concreta. Questo grazie all’interesse del fondo RedBird, attuale proprietario del club, che punta a diversificare gli investimenti e a creare un ecosistema sportivo sinergico.

La nuova lega europea

Il fondo RedBird, guidato da Gerry Cardinale, sta valutando un progetto molto ambizioso. I contatti con il commissioner della NBA, Adam Silver, sono costanti. L’obiettivo è creare una lega di basket europea. Questa nuova competizione sarebbe strettamente legata alla NBA. Coinvolgerebbe club calcistici già esistenti. Cardinale ha espresso la sua visione già nel 2022. Crede che possedere diversi club in diversi sport possa generare benefici strategici. Le sinergie tra le diverse franchigie possono portare a una crescita significativa. L’idea di un Milan con una squadra di basket non è quindi un’utopia. Potrebbe concretizzarsi in tempi brevi.

La NBA vuole espandersi in Europa. Per questo motivo ha intensificato i contatti con i maggiori club calcistici del continente. Da tempo, si parla di discussioni con il Manchester City e il Paris Saint-Germain. Recentemente, la NBA ha incontrato anche il Real Madrid a Parigi. L’obiettivo è convincere la sezione basket del club spagnolo ad aderire alla nuova lega. L’attuale contratto del Real Madrid con l’Eurolega scadrà nel 2026. Questo rende il club madrileno un obiettivo primario. Il progetto della NBA punta a coinvolgere i mercati più importanti. Tra questi ci sono Madrid, Londra, Parigi, Berlino, Barcellona e Istanbul. Anche Milano rientra in questi piani. La città è considerata un punto strategico per l’espansione.

Il Milan e l’Olimpia

Il noto giornalista americano Bill Simmons ha parlato diffusamente del progetto nel suo podcast. Ha analizzato la situazione di Milano. Ha affermato che il Milan è favorevole all’iniziativa. Il club rossonero è di proprietà di RedBird. Attualmente non ha una squadra di basket. A Milano, la squadra di riferimento è l’Olimpia. Questa ha un accordo decennale con l’Eurolega. Nonostante ciò, Simmons considera il Milan parte del progetto. Ha detto: “Considerate il Milan dentro, in qualche modo“. L’interesse del Milan in questo progetto è evidente. Rappresenta una grande opportunità di business per il club. Permetterebbe di sfruttare il marchio del Milan in un nuovo sport. Potrebbe anche creare una nuova fonte di ricavo. L’idea di una polisportiva torna di attualità. Questa volta con un potenziale di successo decisamente maggiore.

Leggi anche