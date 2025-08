Gallinari, attimi di terrore: la moglie incinta morsa da uno squalo, le sue condizioni

Un’estate da incubo per Danilo Gallinari e la moglie Eleonora Boi, che nelle scorse ore hanno vissuto momenti drammatici a Isla Verde, spiaggia nel nord di Porto Rico, dove la giornalista è stata attaccata da uno squalo mentre faceva il bagno. La donna, incinta, è stata morsa alla coscia destra e trasportata d’urgenza all’ospedale: le sue condizioni sono stabili, come riferito dalle autorità locali.

Terrore a Porto Rico. Secondo media locali la moglie di Danilo Gallinari, Eleonora Boi, è stata morsa da uno squalo nelle acque di Isla Verde.



Soccorsa immediatamente e trasferita al centro medico di Rio Piedras, è fuori pericolo. pic.twitter.com/vsXYP8W6hq — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) August 1, 2025

Secondo le ricostruzioni diffuse dalla stampa locale, Eleonora Boi si trovava in acqua quando è stata sorpresa dallo squalo che le ha inferto un morso improvviso alla gamba. L’attacco ha causato una lesione profonda, ma l’intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato il peggio: la giornalista è stata subito portata al Centro Medico Rio Piedras, dove è attualmente sotto osservazione.

Nessuna informazione, al momento, sul tipo di squalo coinvolto né sull’entità esatta della ferita, ma le fonti ufficiali parlano di una situazione sotto controllo. I media hanno immediatamente rilanciato la notizia, che ha scosso anche il mondo dello sport, in particolare i tifosi del cestista italiano impegnato nei playoff del campionato portoricano.

La speranza dei tifosi e degli appassionati è che si sia trattato di uno squalo nutrice, di solito innocuo e dotato di denti di piccola dimensione. Il morso di questa specie, pur doloroso, non provoca ferite terribili come quelle provocate da altri squali. Ma per saperlo bisognerà attendere il responso dei medici che hanno in cura Eleonora.

Il silenzio sui social di Gallinari e Boi, solitamente molto attivi, è eloquente: la paura è stata tanta e ora l’unica priorità è la salute della futura mamma. Il fatto ha attirato l’attenzione anche dei media internazionali, considerato il profilo pubblico della coppia. L’auspicio è che la convalescenza di Eleonora proceda senza complicazioni, anche in vista della nascita del loro secondo figlio.

