“Papa Francesco l’ha presa male”: polemica dopo il video trasmesso a “Sanremo”. La reazione di Carlo Conti

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti ha sorpreso il pubblico e la stessa Rai quando ha trasmesso un video di Papa Francesco. Questo contenuto ha generato una forte polemica, soprattutto dopo che in queste ore ha iniziato a circolare l’indiscrezione secondo la quale il Pontefice non sarebbe stato informato della messa in onda del suo messaggio e l’avrebbe presa male. Inoltre, sempre secondo le malelingue, questo video sarebbe di tempo fa. Come stanno veramente le cose? A tutto ciò ha risposto Carlo Conti, durante l’ultima conferenza stampa. (Continua dopo le foto)

Carlo Conti sull’idea del video di Papa Francesco a “Sanremo 2025”

Come è venuta l’idea di mandare un messaggio di Papa Francesco a Sanremo al conduttore della kermesse? Carlo Conti ha spiegato di avere incontrato Papa Francesco a maggio, in occasione della Giornata Mondiale dei bambini. “Il giorno dopo il Santo Padre nell’udienza privata, ringraziando tutti quelli che avevano partecipato, ha detto: ‘Se un giorno potrò in qualche modo ringraziare, ditemi quello che posso fare per voi'”, ha rivelato il conduttore. Quindi gli sono tornate in mente le parole del Pontefice alla luce del duetto tra Noa e Mira Awad. “Gli ho fatto arrivare una lettera il 12 gennaio, appena avevamo saputo del duetto di Noa e Mira Awad nella canzone Imagine. Gli ho raccontato questa cosa e ho scritto questa lettera. L’ho fatta recapitare dal Presidente e dal Vice Presidente del Comitato Pontificio per la Giornata Mondiale dei Bambini ovvero Padre Enzo Fortunato e Aldo Cagnoli che ringrazio. Gliel’hanno portata. Dopo qualche giorno, esattamente sabato 1 febbraio, mi è arrivato questo video”, le sue parole. Nessuno sapeva di questo scambio. (Continua dopo le foto)

Nessuno sapeva del video

Carlo Conti ha tenuto segretissima questa informazione. “ho mandato in regia il video solo ieri pomeriggio, alle 7, alle 7:30. Quindi loro non lo sapevano. In scaletta non c’era niente, perché ho voluto mantenere la sorpresa. Quindi è stata una grandissima gioia per me che vale ogni possibile soddisfazione di ascolto”, ha raccontato il conduttore. Carlo Conti poi ha dovuto replicare direttamente all’indiscrezione secondo la quale Bergoglio era ignaro del fatto che il video sarebbe stato trasmesso a Sanremo e non l’avrebbe presa bene. Cosa ha detto a proposito di ciò Conti?

