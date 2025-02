Papa Francesco, le ultime notizie dall’ospedale: come sta

Papa Francesco è ricoverato da venerdì scorso al Policlinico Gemelli per una bronchite, evoluta poi in polmonite bilaterale. I fedeli sono apprensione per le sue condizioni di salute. Le ultime notizie sono trapelate attraverso le parole del portavoce vaticano Matteo Bruni. (Continua…)

Papa Francesco ricoverato per una bronchite

Il Pontefice è stato ricoverato venerdì scorso al Policlinico Gemelli di Roma per una bronchite, trasformatasi poi in polmonite bilaterale. Papa Bergoglio deve restare sotto osservazione dei medici e per questo ha trascorso la sesta notte all’interno del nosocomio romano. Chiaramente sono stati annullati tutti gli impegni e domenica non terrà il consueto Angelus a Piazza San Pietro. Ieri ha ricevuto anche la visita della premier Giorgia Meloni, rimasta con lui per circa venti minuti. Nel frattempo, il portavoce vaticano Matteo Bruni riporta alcune notizie in merito alle sue condizioni di salute. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)