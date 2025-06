Paolo Fox, l’oroscopo della settimana: tutte le previsioni – La seconda settimana di giugno inaugura un cielo dinamico, ricco di pianeti che cambiano segno e di transiti capaci di sbloccare situazioni rimaste in stallo. Paolo Fox ci accompagna, segno per segno, tra occasioni da cogliere e cautela da usare. Le parole d’ordine? Novità sentimentali per molti, prudenza sul lavoro per qualche stakanovista e un occhio attento al portafoglio in vista dell’estate.

Ariete: “Lunedì parte con la grinta che vi contraddistingue: sentite il bisogno di chiudere scartoffie, completare progetti rimasti a metà e chiarire questioni di cuore. Marte favorevole vi consegna un incarico interessante o un colloquio da non sottovalutare. In amore, chi ha vissuto perplessità riceverà finalmente risposte rassicuranti; i single fiutano una conoscenza intrigante entro giovedì, giornata chiave per far parlare le emozioni. Il fisico è in ripresa: approfittatene per tornare in movimento”. Toro: “Il desiderio di stabilità domina la settimana. Lunedì è perfetto per sistemare conti, mutui o lungaggini burocratiche. In coppia volete costruire un futuro solido ma la fretta è cattiva consigliera: dosate la pazienza. I single devono restare aperti, ma senza correre rischi inutili. Al lavoro qualche contrattempo viene superato con decisione. Fine settimana romantico, ma attenzione alle spese impulsive: non è ancora il momento di giochi d’azzardo finanziari”. Gemelli: “Energia mentale a mille, forse troppa: cercate di non lasciare conversazioni a metà. Sul lavoro riflettete prima di partire in quarta; le tensioni recenti vanno smaltite con diplomazia. In amore contano ascolto e chiarezza: un dialogo sincero evita equivoci. I single, reduci da un weekend ricco di volti nuovi, dedichino tempo al benessere emotivo e fisico: sonno regolare e dieta leggera vi aiuteranno a brillare”.

Cancro: “Mercurio entra nel segno e Venere torna amica: aria di riconciliazioni e nuovi inizi. Programmate un piccolo viaggio o un evento estivo; i rapporti nati da poco decollano in fretta. Nel lavoro, la prima metà della settimana porta risposte attese da tempo e qualche favore da riscuotere. In famiglia servono attenzioni extra: dite ciò che provate con dolcezza. Sabato e domenica promettono emozioni ‘magiche'”. Leone: “Siete inarrestabili, ma occhio a non travolgere chi amate. Nelle relazioni cercate l’equilibrio: l’ascolto vale quanto l’iniziativa. Il mese resta decisivo per progetti di convivenza o nozze; i single possono far colpo con carisma e dialettica, magari su quella persona che puntano da un pezzo. Nel lavoro arriva una proposta allettante: valutatela prima di ruggire l’assenso”. Vergine: “Partenza lenta, ma già dal pomeriggio di lunedì il ritmo cambia. Un consiglio prezioso sul fronte economico o professionale può fare la differenza: raccoglietelo. In amore torna la voglia di stabilità; chi vive in coppia scacci dubbi sterili. I single usino la settimana per capire cosa desiderano davvero. Salute da non trascurare: sonno regolare e attività fisica moderata vi rimettono in pista”.

