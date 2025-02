Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro commuove l’Italia: “Mi fa male”

Paolo Ciavarro ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale, nella quale ovviamente ha parlato anche della malattia della mamma Eleonora Giorgi. Le sue parole hanno commosso gli italiani. I due hanno un bellissimo rapporto e stanno cercando di vivere questo periodo senza pensare a quello che di brutto potrebbe succedere. (Continua…)

La malattia di Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi ha scoperto di avere un tumore al pancreas nell’ottobre del 2023. In una lunga intervista al Corriere della Sera, l’attrice ha dichiarato: “Sono stata miracolata, perché l’ho scoperto per tempo per via di una serie di circostanze fortuite. Avevo un forte raffreddore e mi sono ritrovata a fare la mammografia. In quel momento è arrivato un brutto colpo di tosse. ‘Già che ci sono farei una lastra’, ho detto all’ecografista. E quell’angelo: ‘Signora prenoti una tac’. L’esame ha rivelato dei piccoli noduli, di cui due frastagliati. Lo pneumologo mi ha prescritto una Pet che ha portato alla luce il carcinoma al pancreas. Se i noduli ai polmoni fossero stati metastasi ora avrei un anno e mezzo di vita davanti. Invece la biopsia ha detto che dopo la chemioterapia potrò operarmi“. I figli ovviamente hanno accolto con tristezza la notizia, ma cercano di stare vicini alla mamma. Paolo Ciavarro, in un’intervista a Il Giornale, ha veramente commosso gli italiani. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)