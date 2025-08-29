Paolini-Vondrousova: statistiche e quote aggiornate US Open

L’attesa cresce per il terzo turno degli US Open 2025, in cui la tennista italiana Jasmine Paolini sfiderà la ceca Marketa Vondrousova. La partita, prevista per venerdì 28 agosto 2025, rappresenta un momento chiave per entrambe le atlete, impegnate nel celebre torneo statunitense sui campi in cemento di Flushing Meadows. L’orario esatto dell’incontro deve ancora essere comunicato dagli organizzatori, ma l’attenzione degli appassionati è già rivolta a questo interessante confronto che mette di fronte due protagoniste del circuito WTA, pronte a proseguire il loro percorso nel tabellone femminile.

Un confronto tra due percorsi positivi agli US Open

Jasmine Paolini arriva a questo appuntamento forte di due vittorie convincenti nei primi turni: dapprima ha superato agevolmente l’australiana Aiava, quindi si è imposta sulla giovane americana Iva Jovic, dimostrando solidità e capacità di gestire la pressione dei grandi eventi. Dall’altra parte, Marketa Vondrousova ha iniziato il torneo battendo la russa Selekhmeteva e ha poi proseguito con una convincente prestazione contro Kessler. Entrambe le atlete hanno dunque mostrato un buon stato di forma, segno che il match si preannuncia equilibrato e combattuto.

Forma attuale, precedenti e rendimento sulle superfici

Analizzando i dati disponibili, emerge che le due tenniste si sono affrontate una sola volta in carriera, nel 2017 a Biel, dove la vittoria andò a Vondrousova. Nel frattempo, però, entrambe hanno maturato esperienza e risultati importanti:

Paolini ha consolidato la sua presenza nel circuito, arrivando a disputare stabilmente i tabelloni principali dei tornei Slam.

ha consolidato la sua presenza nel circuito, arrivando a disputare stabilmente i tabelloni principali dei tornei Slam. Vondrousova vanta un palmares di tre titoli WTA , tra cui il prestigioso trionfo a Wimbledon 2023 , e una medaglia d’argento olimpica conquistata a Parigi 2024 .

vanta un palmares di tre titoli , tra cui il prestigioso trionfo a , e una medaglia d’argento olimpica conquistata a . La ceca ha raggiunto il suo best ranking nel settembre 2023 (numero 6 del mondo), mentre attualmente si trova in posizione 60.

Entrambe hanno mostrato una buona adattabilità alle diverse superfici, sebbene Vondrousova prediliga la terra rossa e Paolini abbia costruito parte del suo successo su superfici dure come quella degli US Open.

Quote principali e valutazioni dei bookmakers

Secondo le principali agenzie di scommesse, la favorita per l’accesso agli ottavi di finale è proprio Paolini, nonostante il precedente sfavorevole contro Vondrousova. Le quote per la vittoria della tennista italiana oscillano tra 1.60 e 1.75, mentre per la ceca si attestano tra 2.00 e 2.20. Questo dato riflette sia la buona forma mostrata da Paolini nei primi turni, sia il ranking attuale delle due atlete.

Giocatrice Quota vittoria Jasmine Paolini 1.60 – 1.75 Marketa Vondrousova 2.00 – 2.20

Le quote testimoniano un equilibrio relativo, ma con un leggero vantaggio per l’azzurra, che potrà contare anche sul sostegno del pubblico italiano presente a New York.

Curiosità numeriche e tendenze delle due atlete

Alcuni dati statistici interessanti emergono osservando i percorsi delle due tenniste:

Entrambe hanno vinto i loro primi due incontri agli US Open 2025 senza cedere set.

senza cedere set. Vondrousova si è già distinta in passato per la capacità di sorprendere nei tornei dello Slam, come il successo a Wimbledon da non testa di serie.

si è già distinta in passato per la capacità di sorprendere nei tornei dello Slam, come il successo a da non testa di serie. Paolini , invece, cerca di superare per la prima volta il terzo turno a Flushing Meadows .

, invece, cerca di superare per la prima volta il terzo turno a . Il precedente diretto tra le due risale a sette anni fa, segno di una rivalità ancora tutta da costruire.

Questi elementi rendono la sfida particolarmente interessante anche dal punto di vista statistico, con la possibilità di nuovi record personali per entrambe.

In sintesi, il match tra Jasmine Paolini e Marketa Vondrousova agli US Open 2025 si preannuncia come uno degli incontri più attesi del terzo turno. Le statistiche, i percorsi recenti e le quote dei bookmakers suggeriscono un confronto aperto, in cui entrambe le giocatrici hanno le carte in regola per puntare alla fase successiva del torneo newyorchese.