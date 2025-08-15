Paolini-Gauff: statistiche, precedenti e quote aggiornate

Il torneo di Cincinnati offre una sfida dal sapore di rivincita tra Jasmine Paolini e Coco Gauff, in programma nella notte tra venerdì 15 agosto e sabato 16 agosto alle ore 2.30. L’incontro, valido per i quarti di finale del prestigioso evento WTA, ripropone un duello già visto quest’anno e diventato ormai uno dei confronti più interessanti del circuito femminile. La posta in palio è alta e, oltre all’accesso alle semifinali, a destare attenzione sono le statistiche e le quote elaborate dai principali operatori di scommesse.

Analisi della sfida: Paolini-Gauff, un confronto sempre più acceso

Il cammino di Jasmine Paolini a Cincinnati è stato segnato da un importante successo contro Barbora Krejcikova, che le ha permesso di accedere ai quarti di finale. L’italiana aveva già superato Coco Gauff in questa stagione, conquistando il titolo agli Internazionali di Roma con un netto 6-4 6-2 in finale. Tuttavia, dopo quel trionfo, la giocatrice azzurra ha attraversato un periodo difficile, scendendo dal numero 4 al numero 9 della classifica WTA a causa della mancata difesa dei punti nelle finali di Parigi e Wimbledon 2024. Un’altra battuta d’arresto è arrivata a Montreal, dove la Paolini è stata eliminata al primo turno dalla giapponese Ito. Recentemente, ha cambiato allenatore, affidandosi a Gaio, in attesa di una scelta definitiva.

, dal canto suo, parte favorita per la superficie in cemento, dove può esprimere al meglio le sue qualità atletiche. La giocatrice americana, numero 2 del ranking WTA, ha superato negli ottavi l’italiana Bronzetti con il punteggio di 6-2 6-4.

Statistiche e precedenti: equilibrio e sfide recenti

Il bilancio degli scontri diretti tra Paolini e Gauff è caratterizzato da equilibrio. L’italiana ha vinto due volte nel 2025, sia agli Internazionali di Roma che a Stoccarda. Gauff ha invece avuto la meglio nel 2021 ad Adelaide e nel 2023 proprio a Cincinnati. Questo dato evidenzia una rivalità in crescita, con risultati che rendono la sfida sempre aperta.

Anno Torneo Vincitrice 2021 Adelaide Gauff 2023 Cincinnati Gauff 2025 Stoccarda Paolini 2025 Roma Paolini

Entrambe le atlete hanno dunque dimostrato di potersi superare a vicenda, sia su terra che su cemento, rendendo ogni incrocio particolarmente avvincente.

Le quote dei bookmakers: Gauff favorita, Paolini outsider

Le principali agenzie di scommesse confermano Gauff come netta favorita per il passaggio del turno. Ecco alcune delle quote più rilevanti:

Vittoria Paolini : 2,75 su Bet365 e William Hill, 2,70 su Admiralbet

: 2,75 su Bet365 e William Hill, 2,70 su Admiralbet Vittoria Gauff: 1,44 su Bet365, 1,43 su Admiralbet, 1,42 su William Hill

Per chi desidera analizzare il risultato esatto nei set, la vittoria di Paolini per 2-1 viene quotata a 6,20 da Admiralbet e William Hill, mentre Bet365 la propone a 5,50. Questo scenario riflette l’idea che, pur partendo sfavorita, l’italiana abbia comunque le potenzialità per impensierire la giovane americana.

Tendenze e curiosità numeriche: prestazioni e rendimento

Alcuni dati interessanti emergono osservando l’andamento recente delle due giocatrici:

Paolini è riuscita a superare Gauff due volte in questa stagione nei tornei principali.

è riuscita a superare due volte in questa stagione nei tornei principali. Entrambe hanno subito inattese eliminazioni nei tornei precedenti, segno di una stagione ricca di colpi di scena.

Gauff si conferma molto solida sul cemento, ma anche la sua stagione non è priva di incertezze.

Un altro dato di rilievo è la variabilità delle prestazioni: entrambe le atlete, nonostante risultati di rilievo, hanno mostrato alti e bassi, rendendo ogni partita potenzialmente imprevedibile.

In conclusione, la sfida tra Paolini e Gauff a Cincinnati si preannuncia ricca di spunti interessanti dal punto di vista statistico e delle quote. L’equilibrio nei precedenti e le recenti performance rendono l’incontro tra le più attese del torneo, confermando la crescente rivalità tra le due protagoniste del circuito WTA.