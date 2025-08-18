Home | Paolini è tornata! Grande vittoria di Jasmine che si regala la finale a Cincinnati

Jasmine Paolini conquista un risultato storico a Cincinnati, superando la n. 36 del mondo Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-3 6-7 6-3 e approdando alla finale del Master 1000 americano. Dopo una partita intensa, durata oltre due ore, l’azzurra ha portato a casa il match e domani affronterà Iga Swiatek in finale.

Lunedì 18 agosto sarà una giornata STORICA per l'Italia: due ITALIANI in finale nei tornei di singolare dello stesso 1000, nello stesso giorno.



A Cincinnati sarà Paolini-Swiatek e Sinner-Alcaraz.



J and J.



🇮🇹 pic.twitter.com/7HdjvZzJdx — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) August 17, 2025

Paolini parte subito determinata, prendendo in mano il match con un tennis solido e incisivo. La russa, pur tenendo i suoi turni di servizio nei primi game, commette alcuni errori che Jasmine sfrutta con grande lucidità. Il break decisivo per il 5-3 permette all’azzurra di chiudere il set 6-3, grazie a un gioco ordinato e un servizio sicuro.

Paolini dimostra capacità di lettura e precisione nelle risposte, riuscendo a gestire bene sia gli scambi brevi che quelli prolungati. Il secondo parziale però vede Kudermetova rialzare il livello, riducendo gli errori e costringendo Paolini a lottare su ogni punto.

Jasmine arriva a servire per il match sul 5-4, ma la russa rimonta in extremis, conquista il contro-break e porta il set al tie-break che riesce a vincere, prolungando la partita quando sembrava che non ci fosse più nulla da fare.

Nel set decisivo, Paolini riprende subito il controllo del gioco, sfruttando i punti deboli della russa e limitando i propri errori. Un break decisivo permette all’azzurra di portarsi sul 5-3 e, al secondo tentativo, chiudere il match 6-3.

Domani, alla mezzanotte italiana, Jasmine affronterà Iga Swiatek in una sfida che, visti i precedenti, si presenta proibitiva. Ma sicuramente la nostra campionessa studierà qualcosa per contrastare la polacca meglio di quanto le sia riuscito in passato. Il cammino di Paolini a Cincinnati segna il ritorno di Jasmine ad alti livelli dopo un periodo di appannamento seguito alla storica vittoria nel torneo di Roma.

Leggi anche: