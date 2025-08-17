Sinner-Alcaraz, domani la finale a Cincinnati: orario, precedenti e diretta tv

Sinner-Alcaraz, sarà ancora Jannik contro Carlos. La finale del Masters 1000 di Cincinnati, in programma domani lunedì 18 agosto, vedrà di nuovo in campo i due dominatori del tennis mondiale e attuali numeri 1 e 2 del ranking ATP. Per il 2024 si tratta della quarta finale consecutiva che li mette uno di fronte all’altro, dopo gli Internazionali d’Italia, il Roland Garros e la trionfale sfida di Wimbledon, vinta dall’azzurro.
La stagione di Jannik Sinner
Il 2025 ha confermato la crescita esponenziale di Sinner, capace di imporsi come punto di riferimento assoluto del tennis mondiale. Dopo il successo a Wimbledon, il campione altoatesino ha consolidato la sua leadership in classifica conquistando tornei su cemento e indoor, dimostrando continuità e maturità tecnica. Il servizio più incisivo e la maggiore gestione nei momenti chiave hanno reso Sinner un avversario quasi insuperabile, rafforzando la sua candidatura a dominare l’intera stagione.
La stagione di Carlos Alcaraz
Dall’altra parte, anche Carlos Alcaraz ha vissuto un 2025 di altissimo livello, pur con qualche passo falso nei tornei più prestigiosi. Lo spagnolo si è confermato uno dei giocatori più spettacolari del circuito, vincendo titoli importanti e mantenendo costantemente il ruolo di principale rivale di Sinner. La sua esplosività fisica e la varietà del repertorio tecnico continuano a renderlo un avversario temibile, capace di ribaltare l’inerzia di qualsiasi partita. La finale di Cincinnati rappresenta per lui l’occasione di accorciare le distanze sul numero 1 del mondo.
Orario e precedenti
La finale inizierà alle 15:00 locali (le 21:00 in Italia).
I precedenti ufficiali sono 14: lo spagnolo conduce 9-5. Nel 2024 Alcaraz ha battuto Sinner a Roma e al Roland Garros, mentre Jannik si è preso la rivincita nel match più prestigioso, la finale di Wimbledon.
Dove vedere Sinner-Alcaraz in tv e streaming
La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky attraverso i canali:
- Sky Sport Uno
- Sky Sport Tennis
- Sky Sport Max
Per lo streaming, l’appuntamento sarà disponibile su Sky Go e Now Tv, per seguire anche da pc, smartphone e tablet la nuova grande sfida tra Sinner e Alcaraz.
