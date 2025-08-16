Nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno, Jannik Sinner si qualifica per la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista italiano, attuale numero uno del mondo, ha superato il francese Terence Atmane con il punteggio di 7-6, 6-2 dopo un’ora e ventisei minuti di gioco. Questo risultato consolida la sua serie positiva sul cemento, portando a 26 il numero di vittorie consecutive su questa superficie.

Analisi della semifinale tra Sinner e Atmane

Il primo set si è sviluppato in maniera estremamente equilibrata, con entrambi i giocatori efficaci al servizio: sei ace per parte e nessuna opportunità di break concessa. Il parziale si è deciso al tiebreak, dove Sinner ha saputo mantenere concentrazione e precisione, aggiudicandosi il set al secondo set point. Nel secondo set, l’italiano ha accelerato il ritmo del gioco, ottenendo il break nel quarto game e chiudendo la frazione con il punteggio di 6-2.

La ventottesima finale in carriera per Sinner

Grazie a questo successo, Sinner approda alla sua 28ª finale in carriera, confermando una crescita costante e una presenza sempre più solida nei grandi appuntamenti del circuito. In finale, prevista per lunedì 18 agosto alle ore 21, incontrerà il vincitore della semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, due avversari già affrontati nei maggiori tornei internazionali.

Stagione di successi e leadership confermata

La vittoria su Atmane, protagonista inatteso del torneo, rafforza la posizione di Sinner in una stagione già ricca di risultati positivi. Dopo un avvio di partita complesso, il tennista italiano ha saputo imporre il proprio gioco, dimostrando solidità e determinazione sul cemento di Cincinnati.

