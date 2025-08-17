Home | Sinner e Alcaraz, dominio assoluto: come può cambiare la corsa al numero 1 con la Finale di Cincinnati

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritrovano uno di fronte all’altro nella finale del Cincinnati Open, dopo essersi già sfidati nella spettacolare finale di Wimbledon. La posta in palio non è solo il trofeo del Masters 1000 americano, ma anche punti cruciali per la classifica ATP e la leadership mondiale.

Sinner, primo italiano di sempre a sedere sul trono del tennis, si appresta a iniziare la 62ª settimana consecutiva da numero 1: un record storico, superato solo da leggende come Federer (237 settimane), Connors (160) e Hewitt (75) alla loro prima volta in vetta.

Prima di Cincinnati, Sinner vantava 12.030 punti, con un margine di 3.430 su Alcaraz. Tuttavia, lo spagnolo può ancora ridurre il distacco sfruttando al massimo un torneo dove lo scorso anno aveva raggiunto solo i sedicesimi. Per Jannik, invece, i punti da difendere sono diminuiti a seguito del forfait a Toronto, dove l’anno scorso aveva raggiunto i quarti. (continua dopo la foto)

In caso di sconfitta nella finale di Cincinnati, Sinner manterrebbe comunque il primo posto, con un vantaggio di 1.890 punti su Alcaraz. Se invece dovesse vincere, il margine salirebbe a 2.590 punti, riducendo al minimo l’impatto delle perdite relative ai punti da difendere.

Il vero banco di prova arriverà la settimana prossima con lo US Open, dove Sinner e Alcaraz potrebbero trovarsi di nuovo faccia a faccia in una finale che potrebbe decidere la leadership del tennis mondiale per gli ultimi mesi del 2025. Una terza finale consecutiva tra i due in uno Slam non solo assegnerà il titolo, ma potrebbe riscrivere le gerarchie del ranking ATP, confermando o ribaltando la supremazia temporanea di Sinner.

Con il cemento americano che premia ritmo e resistenza, il duello tra Sinner e Alcaraz promette scintille: fra la finale di cincinnati e gli US Open si scriverà un altro capitolo di storia.

