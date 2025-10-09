Paolini brava e fortunata: la Tauson si ritira al terzo set, chi incontrerà ora Jasmine

Jasmine Paolini, stavolta con un po’ di fortuna oltre che con la consueta tenacia, conquista i quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan. La numero uno d’Italia ha battuto negli ottavi la danese Clara Tauson, costretta al ritiro nel terzo set per un problema fisico, quando l’azzurra conduceva 3-1 dopo aver rimontato un primo parziale sfavorevole (3-6, 6-1, 3-1).

Si tratta di un successo importante per Paolini, che guadagna punti pesanti nella corsa verso le WTA Finals. Il match, disputato sul centrale di Wuhan, era iniziato con Tauson in gran spolvero, capace di imporsi 6-3 nel primo set grazie a un servizio potente e a un ritmo costante da fondo campo. (continua dopo la foto)

Nel secondo parziale, però, Paolini ha cambiato passo, trovando maggiore profondità e incisività nei colpi. L’azzurra ha dominato 6-1, approfittando anche di qualche segnale di cedimento fisico della sua avversaria, apparsa in difficoltà per un fastidio nella zona inguinale.

Nel terzo set, dopo il break immediato di Paolini, Tauson ha chiesto il medical timeout, ma al rientro non è riuscita a proseguire: sul 3-1 per Jasmine ha alzato bandiera bianca, tra gli applausi del pubblico cinese.

Dopo il successo, Paolini ha mostrato grande fair play nei confronti dell’avversaria: “Mi dispiace per Tauson, stava faticando tantissimo. Spero possa recuperare presto. Io stavo solo cercando di restare concentrata, perché lei colpiva da ogni posizione. Qui mi sto divertendo anche a giocare il doppio, spero che vengano tante persone a seguirci”. (continua dopo la foto)

Con la vittoria di oggi, Paolini si garantisce un posto tra le migliori otto del torneo e affronterà nei quarti di finale la vincente del match tra Belinda Bencic e Iga Swiatek. Un test complicato, ma la toscana ha già dimostrato di poter competere con le migliori, anche se con Swiatek ha sempre perso in carriera in modo molto netto. La polacca sembra un’avversaria davvero troppo difficile per Jasmine.

In ogni caso, la corsa di Paolini in Cina continua, e con essa la speranza di un approdo alle WTA Finals anche in singolare, dopo aver raggiunto il traguardo in doppio in coppia con Sara Errani.

