Fantastica Jasmine! Paolini rimonta e vince nel WTA 1000 di Wuhan

Sembrava finita dopo un primo set da incubo, ma Jasmine Paolini ha ancora una volta dimostrato di non arrendersi mai. Nel secondo turno del WTA 1000 di Wuhan, la campionessa toscana ha battuto in rimonta la cinese Yuan Yue per 3-6, 6-4, 6-3, al termine di una partita lunga, intensa e piena di emozioni e di ribaltamenti.

Paolini, che rimonta a Wuhan: batte Yuan e raggiunge gli ottavi https://t.co/VV4MoFnRm7 — Cagliari Live Magazine (@cagliarilivemag) October 8, 2025

Il match è iniziato male per l’azzurra. Yuan, spinta dal pubblico di casa, ha aggredito ogni palla con dritti profondi e precisi, costringendo Paolini a correre da un lato all’altro del campo. Sul 2-3 del primo set, la cinese ha strappato il servizio all’italiana con una serie di colpi vincenti, chiudendo poi 6-3 con grande sicurezza. Paolini è apparsa contratta, spesso in ritardo negli scambi, e incapace di trovare ritmo al servizio.

Nel secondo set, però, la partita ha cambiato volto. Jasmine ha iniziato a spingere di più col dritto e ad aprirsi meglio gli angoli, trovando maggiore profondità nei colpi. L’equilibrio è durato fino al 5-4, quando Yuan ha commesso due errori gratuiti consecutivi concedendo il break decisivo. La toscana ne ha approfittato subito, chiudendo 6-4 e portando il match al terzo.

Nel set decisivo Paolini ha mostrato la sua versione più solida: meno errori, più coraggio, e la capacità di cambiare ritmo nei momenti chiave. Sul 2-2 è arrivato il break che ha girato il match: una risposta profonda e un dritto in contropiede hanno tolto certezze alla cinese, che da lì in avanti ha perso lucidità. Jasmine ha allungato fino al 5-3 e, con un ace centrale, ha chiuso 6-3 tra gli applausi del pubblico, visibilmente colpito dalla tenacia dell’azzurra.

“Lei nel primo set stava tirando vincenti da ogni lato, ho solo cercato di restare lì e trovare il mio ritmo”, ha raccontato Paolini. “Alla fine è stata una battaglia, ma l’ho vinta con la testa”.

Con questa vittoria, Paolini conquista 120 punti WTA e tiene aperta la corsa alle Finals di Riad, dove resta pienamente in gioco sia in singolo che in doppio. Domani affronterà la danese Clara Tauson, in un match che potrebbe valere mezza stagione.

Leggi anche: