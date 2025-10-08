Musetti manca il colpo decisivo per le Finals: brutto ko con Auger-Aliassime

Lorenzo Musetti, testa di serie numero 8 a Shanghai, cade negli ottavi di finale contro Felix Auger-Aliassime. Il tennista italiano è stato sconfitto in due set con il punteggio di 6-4 6-2. Un match giocato sottotono dall’azzurro, che ha subito troppo e non è riuscito a sfruttare le occasioni create. Peccato, perché una vittoria avrebbe reso quasi certa la qualificazione alle Atp Finals per Musetti, ora invece il percorso potrebbe complicarsi.

Felix Auger-Aliassime ora è pronto a tallonare Lorenzo Musetti nella corsa verso le ATP Finals di Torino#TSOS // #RolexShanghaiMasters // #ATPFinalshttps://t.co/F7bgEGyPKj — The Shield Of Sports (@TSOSports1) October 8, 2025

Il primo set è stato equilibrato fino al quinto gioco, quando il canadese ha capitalizzato un turno di battuta incerto di Musetti, portandosi avanti. Nonostante alcuni sprazzi di aggressività e qualche buon colpo dei suoi, l’italiano non ha riuscito a ribaltare la situazione, perdendo il parziale per 6-4.

Nel secondo set, l’equilibrio è durato solo fino al 2-2: Musetti, dopo aver mancato tre palle break da 40-0, ha subito il primo break decisivo. Aliassime, preciso e solido, ha poi conquistato un secondo break sul 4-2, chiudendo rapidamente il match 6-4 6-2. Un punteggio fin troppo severo per Musetti, con il canadese bravo a sbagliare pochissimo e a gestire i momenti chiave del match.

La sconfitta complica, ma non compromette del tutto, la corsa di Musetti verso le Finals di Torino. L’italiano rimane all’ottavo posto con 3435 punti, ma ora vede aumentare la pressione degli inseguitori. Lo stesso di Auger-Aliassime, con una vittoria ai quarti contro Rinderknech potrebbe avvicinarsi notevolmente all’azzurro.

Per Musetti, quindi, la prossima settimana e gli ultimi tornei della stagione saranno fondamentali per consolidare la posizione e mantenere viva la possibilità di qualificarsi tra gli otto migliori del mondo.

