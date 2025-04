Home | WTA 500 di Stoccarda, Paolini vola in singolare: ma quanti rimpianti in doppio con la Errani

Al WTA 500 di Stoccarda, Jasmine Paolini continua a brillare nel tabellone di singolare: la numero 6 del mondo e quinta testa di serie ha sconfitto con autorevolezza la tedesca Jule Niemeier, numero 121 del ranking, in gara grazie a una wild card. Il punteggio finale di 6-1, 7-5 in un’ora e 26 minuti testimonia l’andamento di una partita a due facce.

Dopo un primo set dominato, infatti, Paolini ha incontrato qualche difficoltà nel secondo, nel quale ha concesso qualcosa alla sua meno quotata avversaria. Alla fine, però, Jasmine ha saputo contenere il ritorno della Niemeier, chiudendo al momento giusto senza correre ulteriori rischi. Con questo successo, la tennista azzurra accede ai quarti di finale.

Dopo la pausa per il Venerdì Santo, Jasmine tornerà in campo sabato, quando affronterà con ogni probabilità la numero 4 del mondo Coco Gauff, che negli ottavi sarà opposta alla tedesca Ella Seidel (numero 124 Wta). Una sfida, quella con la Gauff, che sarebbe difficilissima ma darebbe a Jasmine la possibilità di valutare il suo attuale stato di forma contro una delle più forti tenniste del mondo.

Non sorride invece il doppio femminile per le azzurre. Jasmine Paolini e Sara Errani sono state eliminate nei quarti di finale dalla coppia formata da Ekaterina Aleksandrova e Zhang Shuai, al termine di un match intenso e deciso sul filo di lana. Dopo aver perso il primo set per 6-2, le italiane hanno rimesso in equilibrio l’incontro con un ottimo secondo parziale vinto 6-2.

Nel decisivo super tie-break, avanti 8-4, sembravano a un passo dalla semifinale. Ma il tennis, si sa, può essere spietato: sei punti consecutivi delle avversarie hanno ribaltato tutto, chiudendo il match sul 10-8 e lasciando le azzurre a mani vuote. Un’uscita di scena amara, mitigata in parte dal grande percorso di Jasmine in singolare.

Un’occasione sfumata, resa ancora più dolorosa dal fatto che le italiane sembravano aver ritrovato il controllo dopo l’avvio incerto. Un passaggio a vuoto nel momento decisivo ha interrotto però la loro corsa.

