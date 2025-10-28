Panionios-Trento: Statistiche, quote e curiosità EuroCup 2025

Il Round 5 della BKT EuroCup vedrà la Dolomiti Energia Trentino impegnata in una trasferta di rilievo ad Atene, dove affronterà il Panionios Athens martedì 28 ottobre 2025 alle ore 18:30 presso il National Athletic Center Glyfada Makis Liougas. L’incontro, trasmesso in diretta su Sky Sport Mix, rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni, accomunate da un bilancio analogo in questa fase del torneo: una vittoria e tre sconfitte.

Due squadre in cerca di riscatto nella BKT EuroCup

Sia la Dolomiti Energia Trentino che il Panionios Athens arrivano all’appuntamento con la necessità di invertire la rotta dopo un avvio di stagione europeo complicato. Trento ha centrato l’unico successo esterno a Podgorica, mentre il Panionios ha esultato solo all’esordio contro Chemnitz per poi subire tre sconfitte consecutive. Il contesto si fa ancora più delicato per i greci, reduci da una striscia di sette sconfitte considerando anche il campionato nazionale, situazione che ha portato la dirigenza a sostituire il tecnico, affidando la panchina a Ilias Zouros, allenatore di grande esperienza che aveva già guidato il club all’inizio della sua carriera.

Per la compagine trentina, reduce da una convincente vittoria in campionato contro Varese, la sfida ad Atene rappresenta un banco di prova impegnativo in un momento di calendario fitto di impegni di rilievo.

Analisi comparativa: forma attuale e precedenti tra i club

Entrambe le formazioni presentano numeri simili in EuroCup:

Trento : 1 vittoria, 3 sconfitte (unico successo a Podgorica).

: 1 vittoria, 3 sconfitte (unico successo a Podgorica). Panionios: 1 vittoria, 3 sconfitte (vittoria all’esordio, poi tre stop).

Il Panionios deve inoltre fare i conti con una serie negativa di sette sconfitte consecutive contando anche la competizione nazionale. Sul piano degli scontri diretti, non si registrano precedenti ufficiali tra le due squadre in competizioni europee. Tuttavia, Trento ha già affrontato in passato altre formazioni greche con il seguente bilancio:

Contro Promitheas Patras : 2 vittorie (2020-21), 2 sconfitte (2022-23).

: 2 vittorie (2020-21), 2 sconfitte (2022-23). Contro Aris Thessaloniki: 1 vittoria, 1 sconfitta nella stagione 2023-24.

In totale, il confronto con club ellenici registra per Trento un bilancio in perfetta parità: tre vittorie e tre sconfitte.

Rendimento e statistiche individuali e di squadra

Sul fronte delle statistiche, si evidenziano alcuni dati chiave:

Squadra Punti segnati (media) Punti subiti (media) % Tiri da 2 % Tiri da 3 Assist (media) Trento 71,5 85,5 51% 23,5% n.d. Panionios 76 86,5 49,6% 32% 17,5

Per Trento, il dato più rilevante riguarda le percentuali al tiro da due (51%) e le difficoltà dall’arco (23,5%). Sul fronte difensivo, la squadra di Cancellieri concede in media 85,5 punti a partita. Per il Panionios, la media realizzativa è leggermente superiore (76 punti), accompagnata però da una difesa che subisce in media 86,5 punti a gara. Spicca il dato sugli assist, con 17,5 passaggi vincenti a partita.

Quote principali e mercati disponibili per l’incontro

Le quote offerte dai principali operatori del settore riflettono l’equilibrio che caratterizza l’incontro. Il Panionios, grazie al fattore campo e all’arrivo del nuovo allenatore, parte leggermente favorito nei pronostici dei bookmaker, ma il margine resta contenuto. Le principali tipologie di scommessa disponibili includono:

Vittoria Panionios (1)

(1) Vittoria Trento (2)

(2) Under/Over punti totali

Handicap punti

Le variazioni di quota potrebbero dipendere dagli sviluppi delle ultime ore, come le condizioni fisiche dei giocatori (ad esempio l’assenza di Khalif Battle tra gli ospiti) e le novità tattiche introdotte dai rispettivi staff tecnici.

Tendenze, curiosità e dati salienti sulla sfida

Alcune tendenze e curiosità statistiche arricchiscono il quadro pre-partita:

Il Panionios disputa la EuroCup per la prima volta dopo dodici anni di assenza.

disputa la per la prima volta dopo dodici anni di assenza. Trento è reduce da una vittoria esterna in campionato, ma in EuroCup ha vinto solo una trasferta su quattro.

è reduce da una vittoria esterna in campionato, ma in ha vinto solo una trasferta su quattro. Entrambe le squadre subiscono più di 85 punti di media a partita, dato che suggerisce un possibile match ad alto punteggio.

Nei precedenti contro formazioni greche, Trento ha mostrato equilibrio con un bilancio in parità.

In conclusione, la sfida tra Panionios Athens e Dolomiti Energia Trentino si preannuncia equilibrata e significativa per entrambe le squadre, impegnate a rilanciare la propria stagione europea. Le statistiche e le quote offrono un quadro di sostanziale equilibrio, mentre la ricerca di continuità e riscatto rappresenta il filo conduttore della partita.