Panico in aeroporto, l'aereo prende fuoco in pista (VIDEO)

Era una mattina come tante all’aeroporto, con passeggeri intenti a sistemare i bagagli e a cercare il proprio posto a bordo. Il personale di bordo accoglieva i viaggiatori con sorrisi e indicazioni, mentre l’equipaggio di terra si assicurava che tutto fosse pronto per il decollo. Nessuno avrebbe potuto immaginare che quel volo, destinato a essere una routine, si sarebbe trasformato in un’esperienza indimenticabile per tutti i presenti. (Continua dopo le foto…)

Mentre l’aereo veniva spinto indietro dal gate per prepararsi al decollo, un improvviso bagliore ha attirato l’attenzione dei passeggeri e del personale di terra. Fiamme e fumo nero fuoriuscivano da uno dei motori, creando panico e confusione. L’equipaggio, addestrato per affrontare situazioni di emergenza, ha immediatamente avviato le procedure di evacuazione. Le uscite di emergenza sono state aperte e gli scivoli gonfiabili dispiegati, permettendo ai passeggeri di abbandonare rapidamente l’aereo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)