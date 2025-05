Panatta e Paolini al secondo set, la polemica continua: “Non mi ha capito”

Doveva essere una festa, la finale degli Internazionali di Roma 2025, e invece ha acceso una miccia polemica che brucia ancora. Tutto comincia con Adriano Panatta, ex leggenda del tennis azzurro oggi pungente voce Rai, che commenta senza troppi filtri: “Una noia mortale, come la maggior parte del tennis femminile”, riferendosi alla finale tra Jasmine Paolini e Coco Gauff.

La risposta della toscana non si fa attendere: “Credo che ci sia poco da criticare. Io faccio del mio meglio, sperando che la gente lo apprezzi”. Una replica garbata ma ferma. Che secondo Panatta si è fermata in superficie, perché la tennista toscana non avrebbe colto il vero senso delle sue parole.

Durante un evento a Torino, l’Adriano nazionale è tornato sulla questione per una controreplica a Paolini: “Si è arrabbiata? Non ha capito. Io le ho fatto solo i complimenti. Ho detto che le sue avversarie non sono intelligenti. Lei sì, ha un grande senso tattico. Le altre tirano solo più forte possibile, senza pensare. Sono senza cervello. L’ho detta così, in maniera esplicita, ma dico sempre quello che penso”.

Paolini e Panatta, il battibecco continua

Panatta esclude Paolini dal novero delle “ragazze senza cervello” che a suo dire popolano i campi da tennis. Ma lo fa con toni ancora più urticanti verso il tennis femminile nel suo insieme. Un elogio alla nostra campionessa, certo, ma che suona come un altro ceffone a tutto il circuito WTA. Nel quale Paolini ha amiche o comunque ragazze che stima, e fra loro c’è proprio la giovane Coco Gauff.

Panatta è fedele al suo stile, ruvido ma autentico. Paolini ha risposto con misura. Forse è il momento di trasformare la polemica in dialogo, perché il tennis italiano ha bisogno di rispetto reciproco, generazioni che si parlano e meno giudizi trancianti.

