Pallavolo, l’Italia di Velasco è imbattibile: schiantata la Polonia, partita strepitosa

La pallavolo femminile italiana continua a stupire e a incantare. Ai Mondiali in Thailandia, l’Italia di Velasco ha firmato un’altra impresa straordinaria, demolendo la Polonia con un perentorio 3-0. Una vittoria che vale la semifinale e che conferma la grande solidità di un gruppo capace di dominare in ogni fondamentale.

AZZURRE IN SEMIFINALEEEEEEEEEEEEE 💙💙💙



L'ItalVolley è inarrestabile ❗️Le ragazze del CT Julio Velasco si sbarazzano della Polonia in tre set e conquistano così il pass per la semifinale mondiale 🏐🌍

Le Azzurre, aggressive e precise, hanno annichilito l’avversario fin dalle prime battute, dimostrando una forza e una superiorità che hanno lasciato poco spazio a dubbi. La formazione azzurra, con Orro al palleggio, la potenza di Egonu, la classe di Sylla e Nervini e la solidità di Fahr e Danesi al centro, ha messo in mostra il suo repertorio migliore.

L’Italia ha aggredito fin dal servizio, mettendo in costante difficoltà la ricezione polacca, e ha eretto un muro invalicabile. La Polonia ha provato a resistere, ma l’attacco azzurro ha risposto colpo su colpo, con gli otto punti al centro di Danesi e Fahr che hanno spezzato ogni equilibrio nel secondo set. Il terzo parziale è stato un’esibizione di forza e controllo, con le Azzurre che hanno preso il largo e hanno chiuso il match senza mai abbassare i giri del motore. (continua dopo la foto)

Con questo successo, l’Italia raggiunge per la sesta volta la semifinale mondiale, confermando una tradizione vincente che perdura dal 2002. Questo gruppo, che ha già un argento e un bronzo nel suo palmares, non ha intenzione di fermarsi.

L’obiettivo minimo è stato raggiunto, ma le campionesse olimpiche non possono e non vogliono accontentarsi. Ora, il prossimo ostacolo è la semifinale, e le ragazze di Velasco sono pronte a lottare per conquistare il gradino più alto del podio.

