Impresa della Nazionale Under 21 maschile di pallavolo, che vola in finale ai Mondiali di categoria in corso a Jiangmen (Cina). Gli uomini di Vincenzo Fanizza hanno superato la Repubblica Ceca con un netto 3-0 (25-20, 25-22, 25-18), conquistando la seconda finale consecutiva dopo quella del 2023 in Bahrein, persa al tie-break contro l’Iran.

Una vittoria convincente

Gli Azzurrini hanno mostrato una prestazione di altissimo livello: dominio assoluto nel primo e nel terzo set, mentre nel secondo hanno saputo gestire i momenti chiave con lucidità ed esperienza.

Protagonisti assoluti Zlatanov e Barotto, migliori realizzatori del match con 14 punti ciascuno.

L’attesa per la finale

Con questa vittoria, l’Italia si guadagna la possibilità di lottare nuovamente per il titolo iridato. La finale è in programma domenica 31 agosto alle ore 14 contro la vincente della sfida tra USA e Iran.

Un nuovo capitolo di una generazione azzurra che continua a stupire e a confermarsi ai vertici della pallavolo mondiale giovanile.

