Padre e figlio inghiottiti da voragine, chi erano: un paese in lutto

Un padre e un figlio, stanchi ma soddisfatti dopo una giornata di lavoro, percorrevano una strada ormai familiare. Parlavano forse dei progetti futuri, o magari di una cena in famiglia ad attenderli. Nessuno dei due avrebbe potuto immaginare che quel tratto di strada apparentemente sicuro si sarebbe trasformato, in pochi secondi, in una trappola mortale. Una forza invisibile, ma potentissima, li stava aspettando. In un attimo, il terreno sotto di loro è scomparso, inghiottendo auto e sogni in un abisso incolmabile.

Non erano solo padre e figlio, ma anche colleghi. Lavoravano insieme nel settore dell'ingegneria: il padre titolare di due aziende, il figlio, studente universitario, stava svolgendo uno stage proprio presso l'impresa di famiglia. Il giovane coltivava anche la passione per la musica, suonando nella banda del paese. La loro era una storia di collaborazione e affetto, spezzata da un evento tanto assurdo quanto crudele. In paese erano abbastanza conosciuti e per questo è stato dichiarato da parte del sindaco il lutto cittadino.