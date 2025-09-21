Padova-Virtus Entella: statistiche, quote e curiosità dal match

Padova e Virtus Entella si affrontano oggi, domenica 21 settembre, alle ore 19:30 allo Stadio Euganeo per la quarta giornata del campionato di Serie B. La sfida si preannuncia molto interessante sia per il contesto stagionale che per le implicazioni di classifica. Dopo un avvio complicato, soprattutto per i padroni di casa, entrambe le formazioni cercano risposte importanti.

Padova-Virtus Entella: il contesto della sfida e le novità dalle squadre

Si tratta del secondo impegno consecutivo tra le mura amiche per la squadra guidata da Andreoletti, che vuole riscattare il recente passo falso contro il Frosinone. L’obiettivo è conquistare il primo successo stagionale, fondamentale sia per la classifica che per il morale. Dall’altro lato, la formazione ligure allenata da Chiappella arriva galvanizzata dal successo sul Mantova e da un inizio di stagione positivo, con 5 punti messi a referto.

La gara offre anche spunti di rivincita: lo scorso maggio, infatti, fu proprio la Virtus Entella a negare al Padova la gioia della Supercoppa di Serie C sul prato dell’Euganeo. Da allora, molti cambiamenti nel gruppo patavino, mentre i liguri hanno mantenuto gran parte dell’organico, cambiando però la guida tecnica. Da segnalare, tra i biancoscudati, i rientri importanti di Belli e Seghetti, oltre a quello di Fusi dalla squalifica. Per la Virtus Entella, out Russo, ma attenzione alle armi offensive rappresentate da Franzoni e Fumagalli.

Analisi delle statistiche: forma recente, precedenti e rendimento

L’avvio di stagione vede il Padova in cerca di riscatto, con solo 1 punto raccolto nelle prime tre giornate, mentre la Virtus Entella ha dimostrato solidità conquistando 5 punti, tra cui la recente affermazione di misura contro il Mantova. Nei precedenti recenti tra i due allenatori, Andreoletti ha avuto la meglio su Chiappella nei due incroci della scorsa stagione in Serie C, con un doppio successo:

1-0 in trasferta grazie a Delli Carri

3-0 all’Euganeo con firme di Valente, Fusi e Buonaiuto

Per quanto riguarda gli uomini a disposizione, il Padova può finalmente contare su una rosa quasi al completo dopo le recenti difficoltà, mentre la Virtus Entella cerca continuità sfruttando il buon momento dei suoi attaccanti.

Statistiche comparative tra Padova ed Entella: numeri chiave e andamento

Ecco alcuni dati e curiosità significative per leggere meglio la sfida:

Il Padova non ha ancora centrato la vittoria in questa stagione (Serie B), ma è stata l’unica squadra, tra le neopromosse, a mantenere la porta inviolata in Coppa Italia.

non ha ancora centrato la vittoria in questa stagione (Serie B), ma è stata l’unica squadra, tra le neopromosse, a mantenere la porta inviolata in Coppa Italia. La Virtus Entella non vinceva in Serie B dal gennaio 2021 prima del successo contro il Mantova della scorsa settimana.

non vinceva in dal gennaio 2021 prima del successo contro il della scorsa settimana. Dal 1993/94, anno dell’introduzione dei tre punti a vittoria, questa è la prima volta che Padova e Virtus Entella si affrontano in Serie B .

e si affrontano in . I liguri hanno affrontato sei squadre venete in cadetteria, dato superato solo dagli incontri con club emiliani.

La classifica vede la Virtus Entella in una posizione relativamente tranquilla rispetto al Padova, che ha urgenza di muovere la graduatoria per non compromettere la corsa salvezza già nelle prime giornate.

Le quote dei principali bookmaker per la sfida dell’Euganeo

Sebbene le quote possano subire variazioni fino al calcio d’inizio, le principali agenzie di scommesse propongono valori equilibrati, a testimonianza dell’incertezza che accompagna l’incontro:

Vittoria Padova : tra 2.10 e 2.30

: tra 2.10 e 2.30 Pareggio : tra 3.00 e 3.20

: tra 3.00 e 3.20 Vittoria Virtus Entella: tra 3.40 e 3.60

I mercati Goal/No Goal e Under/Over 2.5 segnalano equilibrio: il Goal è quotato leggermente sopra la pari (circa 1.90), così come l’Under 2.5, a conferma di un match che potrebbe essere deciso da episodi o da dettagli difensivi e offensivi.

Tendenze e curiosità numeriche: focus su casa ed ospiti

Alcune tendenze utili per inquadrare il match:

Padova a secco di vittorie nelle ultime quattro gare ufficiali tra campionato e coppa.

a secco di vittorie nelle ultime quattro gare ufficiali tra campionato e coppa. Bortolussi unico marcatore patavino in stagione, segno di una produzione offensiva da ritrovare.

unico marcatore patavino in stagione, segno di una produzione offensiva da ritrovare. Virtus Entella capace di segnare almeno una rete in due delle prime tre partite di campionato.

capace di segnare almeno una rete in due delle prime tre partite di campionato. Basso il dato sugli spettatori ospiti: solo 47 tifosi previsti da Chiavari.

Da sottolineare, inoltre, l’importanza delle motivazioni: per la squadra di Andreoletti la posta in palio è già significativa, mentre la Virtus Entella punta a confermare la solidità mostrata nelle uscite precedenti.

In sintesi, Padova e Virtus Entella si sfidano in un match che mette di fronte due squadre in cerca di conferme e punti importanti per il cammino in Serie B. Le statistiche e le quote raccontano di una partita equilibrata, dove ogni dettaglio potrebbe risultare decisivo sia dal punto di vista tecnico-tattico che per la classifica.